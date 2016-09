Johanna Höcker aus Nordhorn wird heute 100

Als die Nordhornerin Johanna Höcker geboren wurde, tobte der Erste Weltkrieg in Europa. 1916 kam sie zur Welt – heute feiert die durchaus noch rüstige alte Dame ihren 100. Geburtstag im Wohnstift am Vechtesee.

Nordhorn. Am Vorabend ihres runden Geburtstages ist Johanna Höcker im Beisein von zwei Schwiegerkindern, wie sie sagt, ein wenig aufgeregt, als die Grafschafter Nachrichten zu Besuch kommen. Doch dann erzählt sie. Wenn sie mit ihren Verwandten ab und zu eine Spazierfahrt durch die Kreisstadt macht, erkennt die 100-jährige Nordhornerin immer noch viele Straßen und Gebäude – vor allem die noch erhaltenen Bauten des früheren Textilunternehmens NINO, das nach dem Krieg für einige Jahre ihr Arbeitgeber war. „Ich habe dort in der Spulerei und auch im Lager gearbeitet. Danach war ich sechs Jahre lang bei Heemann an der Vechtebrücke tätig und habe dann ungefähr drei Jahre lang den Haushalt der Familie von Konditor Frentjen an der Hauptstraße geführt“, erinnert sich die Hochbetagte im weiteren Gespräch mit den Grafschafter Nachrichten.

Vor dem Krieg ist Johanna Höcker als 19-jähriges Mädchen „in die große weite Welt“ gegangen – nach Bielefeld. In der ostwestfälischen Großstadt arbeitete sie im Privathaushalt der Carl Schmidt Nähmaschinenwerke – später besser bekannt als Anker-Werke. „Da habe ich auch meinen späteren Ehemann Herbert kennengelernt – wir waren beide knapp 20 Jahre alt“, erinnert sich Johanna Höcker. Schon bald nahm die geborene Johanna Meyering den Namen ihres Mannes an, und die junge Ehe wurde bald mit der Geburt von Töchterchen Helga gekrönt. Die kleine Familie wohnte zu der Zeit in einer Wohnung in der Bielefelder Innenstadt. „Ich erinnere mich noch an ein großes Kino, dort haben wir uns ab und zu mal einen Film angeschaut“, blickt die Jubilarin zurück. Doch es war Krieg. „Mein Mann war damals als Frontsoldat in Russland im Einsatz und hat unsere kleine Tochter leider nur noch einmal gesehen. 1944 ist er gefallen“, sagt Johanna Höcker. „Ich habe danach nie wieder geheiratet.“

Nach dem Krieg ist Johanna Höcker wieder nach Nordhorn zurückgekehrt. „Sie hat ihre Eltern dann jahrzehntelang liebevoll umsorgt und gepflegt – bis zu deren Tod“, sagt Schwiegersohn Gerfried Smoor im Beisein von Ehefrau Christina den GN. Gerfried Smoor hilft seiner Schwiegermutter mit einigen Details, die Erinnerung an längst Vergangenes zu wecken und ruft schließlich bei ihrem Pflegebruder Hermann Schüssler aus Nordhorn an: Großes Hallo am Telefon, als bekannt wird, dass der frühere Unternehmer in Sachen Fernmeldetechnik gerade seinen 83. Geburtstag feiert. Johanna Höcker freut sich, als ihr der Telefonhörer gereicht wird und sie so ihrem Pflegebruder auf Platt gratulieren kann.

Ganz besonders stolz ist die 100-Jährige auf einen Brief, der gestern Mittag in der Post des Wohnstiftes lag und an sie gerichtet ist. „Der Bundespräsident Joachim Gauck hat mir geschrieben und mir zum Geburtstag gratuliert“, sagt Johanna Höcker und zeigt den GN natürlich gerne den auf Büttenpapier geschriebenen Brief mit dem blauen Original-Schriftzug des Staatsoberhauptes.

Prominente Glückwünsche darf Johanna Höcker auch direkt an ihrem heutigen Ehrentag entgegennehmen. So haben sich neben den Enkeln, Urenkeln und der Ur-Urenkelin auch Nordhorns Bürgermeister Thomas Berling sowie Landrat Friedrich Kethorn bereits schriftlich zum Geburtstagsbesuch angekündigt. „Den beiden gebe ich natürlich ein Eierlikörchen aus“, meint die Jubilarin verschmitzt und verrät damit ihre Vorliebe für das gelbe Getränk. Johanna Höcker freut sich, ihren Ehrentag mit wachem Geist begehen zu dürfen und sagt den GN nach dem obligatorischen Foto: „Einen Abzug davon möchte ich aber haben.“