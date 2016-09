Jetzt zählt’s: Wie hat die Grafschaft gewählt?

Wie hier im Wahllokal 302 in der Grundschule Blanke wurde heute vielerorts in der Grafschaft gewählt. Foto: Jürgen Lüken

Nordhorn. Nicht nur für die Wähler, auch für die Wahlhelfer ist die Kommunalwahl recht kompliziert. Denn sowohl die bis zu drei Stimmen pro Wähler, die jeder einzelne Kandidat auf sich vereinen konnte, als auch der Stimmenanteil seiner Partei und die Platzierung auf der Liste entscheiden mit darüber, wer letztlich tatsächlich in den jeweiligen Rat einzieht.

Deshalb ist schwer vorherzusagen, wann heute Abend die ersten Ergebnisse aus welchem Ort vorliegen werden. Klar ist: In jedem Wahllokal wird zuerst die Kreistagswahl ausgezählt, dann die Samtgemeindewahl (sofern es sich um eine Samtgemeinde handelt) und dann erst die Stadt- bzw. Gemeindewahl.

Bei der Auswertung der Ergebnisse kommt dann in allen Fällen das Hare-Niemeyer-Verfahren zur Anwendung. Dieses führt am Wahlabend manchmal zu langen Berechnungen und für einzelne Bewerber zu einer Zitterpartie. Denn abhängig vom Gesamtergebnis der Parteien ist es durchaus möglich, dass Kandidaten außen vor bleiben, obwohl sie persönlich mehr Stimmen erhalten haben als Mitbewerber, die dennoch einen Sitz im Rat erhalten. Eine Sperrklausel, also zum Beispiel eine Fünf-Prozent-Hürde, gibt es bei dieser Wahl nicht.

Acht Sonderseiten zur Wahl finden Sie am Montag in den Grafschafter Nachrichten – auch hier im E-Paper.

DIE WAHLEN IN DER GRAFSCHAFT IM ÜBERBLICK

Landkreis Grafschaft Bentheim

Im Kreishaus an der van-Delden-Straße in Nordhorn werden wie bei jeder Wahl aktuell die Ergebnisse präsentiert. Später am Abend sollen dann Vertreter der Parteien in einer „Elefantenrunde“ Rede und Antwort stehen. Geplant ist der Beginn dieser Gesprächsrunde etwa gegen 20 Uhr. Die ersten Politiker trudeln bereits im Kreishaus ein. Doch bis die ersten Zahlen vorliegen, wird es noch etwas dauern.

50 Kreistagsmitglieder und ihre Vertreter wurden heute gewählt. Zurzeit teilten sich die 50 Sitze 24 CDU-Abgeordnete, die mit den zwei FDP-Angeordneten eine Gruppe bilden, 17 SPD-Mitstreiter, vier Bündnis-Grüne, ein Mann für Pro Grafschaft sowie ein Linker und ein zu den Linken konvertierter ehemaliger DKP-Abgeordneter. Neu auf den Wahlzetteln erschien die AfD in kleiner Besetzung. Wahlbeobachter erwarteten für den Kreistag keine großen Umschichtungen. Überraschungen sind jedoch nie ausgeschlossen.

___

Stadt Nordhorn

Im Nordhorner Rathaus herrscht „Tote Hose“, teilt GN-Redakteur Rolf Masselink mit. Bislang haben nur sieben Zuschauer den Weg ins Rathaus gefunden. Aber es ist alles vorbereitet für die Präsentation der Ergebnisse. Bis zu den ersten Zwischenständen wird es allerdings noch dauern. Während die Stimmen im Nordhorner Rathaus ausgezählt werden, trägt sich der französische Extremsportler Patrick Malandain aus der Partnerstadt Montivilliers ins Goldene Buch der Stadt ein. Er hatte am Sonnabend an der Nordhorner Meile teilgenommen.

42 gewählte Mitglieder zählt der Nordhorner Rat. Dazu kommt kraft Amtes als 43. Stimme die des hauptamtlichen Bürgermeisters, der der SPD angehört. Der Rat ist bislang geprägt durch eine bunte politische Vielfalt: Seit 2011 sitzen sieben politische Gruppen im Stadtparlament. Die SPD ist stärkste politische Fraktion, aber eine sichere Mehrheit hat sie nicht.

___

Stadt Bad Bentheim

Der Bad Bentheimer Wahlleiter Heinz-Gerd Jürriens teilt GN-Redakteur Detlef Kuhn im Rathaus mit, dass in diesem Jahr 1000 Wähler ihre Stimme per Brief abgegeben haben. Das seien 200 mehr als das letzte Mal. Das Ergebnis für den Bentheimer Rat wird zwischen 22.30 und 23 Uhr erwartet. Auch die Stimmen, die per Brief abgebeben wurden, dürfen erst seit 18 Uhr ausgezählt werden. Zumindest in Achterberg und dem Wahlbezirk an der Apotheker-Drees-Straße scheint die Wahlbeteiligung niedriger als noch beim letzten Mal zu sein. Diese lag bei 51 Prozent.

In Bad Bentheim könnten schon geringfügige Veränderungen in der Mandatsverteilung erhebliche Auswirkungen haben. Würden CDU (14) oder FDP (1) auch nur einen Sitz hinzugewinnen, hätten beide zusammen eine Mehrheit von 16 Mandaten gegen SPD (bisher 12) und Grüne (3). Denn zusammen mit der Stimme von Bürgermeister Dr. Volker Pannen (SPD) ergibt sich bisher – zumindest rechnerisch – eine sogenannte rot-grüne Bürgermeistermehrheit.

___

Samtgemeinde Schüttorf

Auch die Ergebnisse aus Schüttorf werden spät am Abend erwartet, teilt GN-Redakteur Jonas Schönrock aus dem Rathaus mit. Die CDU hat sich derweil im Restaurant Steggewentze versammelt, die SPD bei „becker’s“ und die Grünen in ihrem Wahlbüro am Singel. Der Kandidat der Linken wartet im Schüttorfer Rathaus.

31 Plätze im Schüttorfer Stadtrat sowie 33 im Samtgemeinderat hatten die Wähler heute zu vergeben. Bislang besteht der Samtgemeinderat aus 19 Mitgliedern der Gruppe CDU/Bündnis 90/Die Grünen, aus elf Sozialdemokraten, jeweils einem Mitglied der Wählergemeinschaft Bürger für Bürger (trat nicht mehr an) und der Schüttorfer Liste sowie einem Fraktionslosen. Im Stadtrat kommen bislang 18 Mitglieder aus der Gruppe CDU/Bündnis 90/Die Grünen, elf aus der SPD, zwei stellt die Gruppe Bürger für Bürger/Schüttorfer Liste.

___

Gemeinde Wietmarschen

In Wietmarschen herrscht unter den Parteien Einigkeit: Die Ergebnisse der Wahl guckt man sich in der Mehrzweckhalle in Lohne an. Ungefähr 100 Leute sind bereits dort. Die Parteien sitzen an benachbarten Tischen, warten entspannt auf die ersten Ergebnisse. Bei der Präsentation der Gemeinde sind CDU, SPD und FDP – also alle Parteien, die bei dieser Wahl Kandidaten stellen – vereint.

Wer am Ende des Abends die Mehrheit im Rat stellen wird, wird wohl keine Überraschung sein – angesichts traditioneller CDU-Übermacht. Dennoch schreckt das die anderen Parteien nicht ab. Sie wollen Boden gutmachen.

___

Samtgemeinde Neuenhaus

Die Parteien werden gegen 19 Uhr bei der Stimmauszählung erwartet, denn zu der Uhrzeit wird mit den ersten Ergebnissen gerechnet. Stefan Lefers von der Samtgemeinde wird wie gewohnt durch die Ergebnisse führen. Zuvor treffen sich die CDU im Haus Brünemann, die SPD in der Gaststätte Burgschänke und die Grünen im Restaurant Nando.

Bislang hat die CDU in den Räten von Stadt und Samtgemeinde die Mehrheit mit 13 und 17 Sitzen, gefolgt von der SPD mit neun und zehn Sitzen sowie den Grünen mit jeweils drei Sitzen in beiden Räten.

___

Samtgemeinde Uelsen

Die Wahlbeteiligung in Uelsen liegt nach Eindrücken aus dem Rathaus gefühlt höher als bei der vergangenen Wahl. Allerdings liegen noch keine konkreten Zahlen vor, die diesen Eindruck untermauern oder widerlegen.

Bislang herrschen in Uelsen klare Verhältnisse: Die SPD-Mehrheit in der Gemeinde Uelsen ist ebenso deutlich wie die Vorherrschaft der CDU in den anderen Orten der Samtgemeinde. Gleichwohl gibt es in den Mitgliedsgemeinden zumeist eine gemeinsame Wahlliste und keine reinen Parteilisten. In der Kommunalpolitik gibt es selten eine Auseinandersetzung auf offener Bühne und die Ratssitzungen gehören zu den kürzesten in der Grafschaft. Entscheidungen werden zumeist einstimmig gefällt.

___

Samtgemeinde Emlichheim

Im Haus Ringerbrüggen trudeln die ersten Bürger ein, um sich die Wahlergebnisse anzuschauen. Der stellvertretende Wahlleiter Ansgar Duling überbrückt die Wartezeit mit einem kleinen Quiz. Wann ist ein Wahlzettel gültig? Wann ist er Altpapier? Manchmal ganz schön knifflig! Die ersten Zahlen liegen noch nicht vor. Die Stimmung im Haus Ringerbrüggen ist sehr entspannt, es sind etwa 30 Bürger da, unter ihnen auch der CDU-Ortsvorsitzende und Bundestagsabgeordnete Albert Stegemann aus Ringe. Ob er auch heute Abend wieder einen Facebook-Post veröffentlicht, habe er noch nicht entschieden, sagt er mit einem Lächeln.

Im Samtgemeinderat hatte die CDU bei der Wahl 2011 mit 17 Mandaten die absolute Mehrheit gewonnen. Die SPD kam auf acht Vertreter, das GBF auf drei und die FDP auf zwei. Dass sich an dieser Verteilung grundlegend etwas ändert, ist angesichts der politischen Großwetterlage in der Samtgemeinde nicht unbedingt zu erwarten.

___

