Jetzt zählt’s: Erste Trends zeichnen sich ab

Wie hier im Wahllokal 302 in der Grundschule Blanke wurde heute vielerorts in der Grafschaft gewählt. Foto: Jürgen Lüken

Friedlich vereint verfolgen die Parteienvertreter die Ergebnispräsentation in der Mehrzweckhalle in Lohne. Die Tische von vorne nach hinten: CDU, SPD und FDP. Foto: Ernst

Im Haus Ringerbrüggen in Emlichheim werden die aktuellen Zwischenstände am Abend präsentiert. Foto: Berends

DIE WAHLEN IN DER GRAFSCHAFT IM ÜBERBLICK

Landkreis Grafschaft Bentheim

121 von 135 Wahlbezirken für den Grafschafter Kreistag sind ausgezählt. Die CDU führt deutlich mit 46,82 Prozent, gefolgt von der SPD mit 30,53. Weitere Zahlen: Grüne 7,47; FDP 4,62; Pro Grafschaft 4,86; Die Linke 3,11; AfD 1,00; gbf/UWG 1,58. Es wird immer deutlicher: Die CDU verliert leicht, die SPD deutlich, auch die Grünen büßen ein. Gewinner sind die kleineren Parteien, allen voran Pro Grafschaft und Die Linke, die sich bekanntlich kurz vor der Wahl mit der DKP zusammengetan hatte. Die AfD bleibt bislang deutlich unter zwei Prozent. „Das wird ein schwieriges Ergebnis“, sagte SPD-Landtagsabgeordneter Gerd Will in Bezug auf den Kreistag zu GN-Redakteur Rolf Masselink.

Das Kreishaus hat sich derweil gefüllt. Die „Elefantenrunde“ startet mit Klaus Lübke von Pro Grafschaft und Dieter Eberhardt von den Linken.

___

Stadt Nordhorn

Kopf-an-Kopf-Rennen zurzeit in Nordhorn. Für den Rat der Stadt sind 33 von 45 Wahlbezirken ausgezählt. Die CDU liegt mit 35,44 Prozent jetzt ganz knapp vor der SPD mit 34,8 Prozent. Drittstärkste Kraft ist nach aktuellem Stand Pro Grafschaft mit 11,04 Prozent vor den Grünen mit 9,03 Prozent. Die Linke liegt mit 5,62 Prozent noch vor der FDP (4,08).

Die Webseite, auf der die Stadt Zwischenstände meldet, ist zeitweise kaum zu erreichen. Im Nordhorner Rathaus, wo die Ergebnisse präsentiert werden, ist kaum noch was los, teilte GN-Redakteur Rolf Masselink mit. Er ist daher zu den Wahlparty der Parteien gewechselt.. Bei der SPD im „Inside“ ist die Stimmung bei den 50 Anwesenden „ganz gut und noch nicht am Boden“. Der große Wahlgewinner scheine wohl Pro Grafschaft zu sein, heißt es dort. Die Sozialdemokraten vermuten, dass viele eben dieser Partei ihre Stimme gegeben haben, die die AfD nicht wählen konnten, weil sie nicht auf dem Stimmzettel stand.

Während die Stimmen im Nordhorner Rathaus ausgezählt wurden, trug sich der französische Extremsportler Patrick Malandain aus der Partnerstadt Montivilliers ins Goldene Buch der Stadt ein. Er hatte am Sonnabend an der Nordhorner Meile teilgenommen.

42 gewählte Mitglieder zählt der Nordhorner Rat. Dazu kommt kraft Amtes als 43. Stimme die des hauptamtlichen Bürgermeisters, der der SPD angehört. Der Rat ist bislang geprägt durch eine bunte politische Vielfalt: Seit 2011 sitzen sieben politische Gruppen im Stadtparlament. Die SPD ist stärkste politische Fraktion, aber eine sichere Mehrheit hat sie nicht.

___

Stadt Bad Bentheim

Mittlerweile sind in Bad Bentheim elf von 20 Wahlbezirken ausgewertet. Die SPD hat demnach zugenommen, sie liegt derzeit bei 37,71 Prozent, davor liegt die CDU mit 47,81 Prozent. Die Grünen liegen mit 7,28 Prozent knapp vor der FDP mit 7,20 Prozent.

In Bad Bentheim könnten schon geringfügige Veränderungen in der Mandatsverteilung erhebliche Auswirkungen haben. Würden CDU (14) oder FDP (1) auch nur einen Sitz hinzugewinnen, hätten beide zusammen eine Mehrheit von 16 Mandaten gegen SPD (bisher 12) und Grüne (3). Denn zusammen mit der Stimme von Bürgermeister Dr. Volker Pannen (SPD) ergibt sich bisher – zumindest rechnerisch – eine sogenannte rot-grüne Bürgermeistermehrheit.

___

Samtgemeinde Schüttorf

Guten Stimmung bei der CDU in Schüttorf. „Wenn es im Kreis so weitergeht, sind wir sehr zufrieden“, sagte Stefan Niehaus, Vorsitzender des Ortsvereins der CDU zu GN-Redakteur Jonas Schönrock. Und Hans Joachim Burchert von den Schüttorfer Grünen sagt: „Im Moment haben wir vier Kandidaten im Kreistag. Damit sind wir sehr zufrieden. Die Stimmung ist gut.“ Carsten Czilwa, Schriftführer beim AfD-Kreisverband, erklärt im GN-Gespräch: „Wir sind zufrieden, aber noch nicht ganz. Wir haben in der Grafschaft ja nur einen Kandidaten, daher können wir aus unserer Sicht kein zufriedenstellendes Ergebnis erzielen.“

Die Ergebnisse für Samtgemeinde und Stadt Schüttorf werden erst spät am Abend erwartet. Die CDU hat sich zunächst im Restaurant Steggewentze versammelt, die SPD bei „becker’s“ und die Grünen in ihrem Wahlbüro am Singel. Der Kandidat der Linken wartet im Schüttorfer Rathaus.

31 Plätze im Schüttorfer Stadtrat sowie 33 im Samtgemeinderat hatten die Wähler heute zu vergeben. Bislang besteht der Samtgemeinderat aus 19 Mitgliedern der Gruppe CDU/Bündnis 90/Die Grünen, aus elf Sozialdemokraten, jeweils einem Mitglied der Wählergemeinschaft Bürger für Bürger (trat nicht mehr an) und der Schüttorfer Liste sowie einem Fraktionslosen. Im Stadtrat kommen bislang 18 Mitglieder aus der Gruppe CDU/Bündnis 90/Die Grünen, elf aus der SPD, zwei stellt die Gruppe Bürger für Bürger/Schüttorfer Liste.

___

Gemeinde Wietmarschen

Rund 300 Leute verfolgen die Präsentation. Bürgermeister Wellen verliest die Stimmenzahl für jeden Kandidaten. Oft haben die Lokalmatadoren in den Bezirken die Nase vorn. Zeitweise gab es kleinere Probleme mit dem Telefon. Da werden die Ergebnisse auch mal über das Handy von Manfred Wellen geliefert – dafür unterbricht er seine Präsentation natürlich kurz. Die ersten Ergebnisse für den Kreistag aus Lohnerbruch und Schwartenpohl liegen vor: CDU-Durchmarsch mit 94,1 und 97,2 Prozent! Und auch das erste Ergebnis für einen Gemeinderat ist da: In Nordlohne gingen 434 von 504 abgegebenen Stimmen an die CDU. 373 davon an Kandidatin Maria Krämer. Zwischenstand in der Gemeinde Wietmarschen: Drei von 14 Wahlbezirken sind ausgezählt: CDU 1064 Stimmen, SPD 58, FDP 26. Es sieht also nach einer sehr klaren Angelegenheit aus.

Mittlerweile sind rund 150 Interessierte bei der Präsentation in der Mehrzweckhalle in Lohne. Die Parteien sitzen an benachbarten Tischen, warten entspannt auf die ersten Ergebnisse. Bei der Präsentation der Gemeinde sind CDU, SPD und FDP – also alle Parteien, die bei dieser Wahl Kandidaten stellen – vereint.

Wer am Ende des Abends die Mehrheit im Rat stellen wird, wird nach den ersten Ergebnissen wohl erst recht keine Überraschung sein – angesichts traditioneller CDU-Übermacht. Dennoch schreckt das die anderen Parteien nicht ab. Sie wollen Boden gutmachen.

___

Samtgemeinde Neuenhaus

Mittlerweile hat sich die Mensa der Wilhelm-Staehle-Schule etwas gefüllt. Rund 30 Interessierte beobachten gebannt den Wahlverlauf. Die Grünen haben auch hier eingefunden. Aus Neuenhaus waren gegen 20 Uhr erst die Ergebnisse aus zwei Wahlbezirken ausgewertet: CDU 49,4 Prozent, SPD 32,9 Prozent, Grüne 9,39 Prozent. Die CDU erwartet die Ergebnisse übrigens im Haus Brünemann, die SPD in der Gaststätte Burgschänke und die Grünen im Restaurant Nando.

Bislang hat die CDU in den Räten von Stadt und Samtgemeinde die Mehrheit mit 13 und 17 Sitzen, gefolgt von der SPD mit neun und zehn Sitzen sowie den Grünen mit jeweils drei Sitzen in beiden Räten.

___

Samtgemeinde Uelsen

In der Samtgemeinde wurde bisher nur einer von zehn Wahlbezirken ausgewertet. Die CDU kommt dabei auf 59 Prozent, die SPD verliert und liegt bei 29 Prozent und die UWG kommt auf 11,5 Prozent. In der Gemeinde Uelsen haben die Wahlhelfer drei von vier Bezirken ausgezählt. Die CDU kommt derzeit auf 49,46 Prozent, die SPD auf 34,04 Prozent und die UWG auf 16,5 Prozent.

GN-Redakteur Manfred Münchow berichtet, dass Bürgermeister Jürgen Baderhaar heute Nachmittag einen Fahrradunfall hatte und alle froh sind, dass er dennoch bei der Auszählung dabei sein kann. Ansonsten tut sich in Uelsen noch nicht viel. SPD-Ortsvereinsvorsitzende Andrea Klokkers blickt optimistisch auf die Kreistagswahl. Sie sei gespannt auf das Ergebnis, auch vor dem Hintergrund, dass GBF und UWF mit einer langen Liste von insgesamt 13 Kandidaten antreten. Die Wahlbeteiligung in Uelsen liegt nach Eindrücken aus dem Rathaus gefühlt höher als bei der vergangenen Wahl. Allerdings liegen noch keine konkreten Zahlen vor, die diesen Eindruck untermauern oder widerlegen.

Bislang herrschen in Uelsen klare Verhältnisse: Die SPD-Mehrheit in der Gemeinde Uelsen ist ebenso deutlich wie die Vorherrschaft der CDU in den anderen Orten der Samtgemeinde. Gleichwohl gibt es in den Mitgliedsgemeinden zumeist eine gemeinsame Wahlliste und keine reinen Parteilisten. In der Kommunalpolitik gibt es selten eine Auseinandersetzung auf offener Bühne und die Ratssitzungen gehören zu den kürzesten in der Grafschaft. Entscheidungen werden zumeist einstimmig gefällt.

___

Samtgemeinde Emlichheim

Die Kreistagswahl in der Samtgemeinde Emlichheim ist ausgezählt. Als letztes Wahllokal folgte um 20.30 Uhr die Aula am Schulzentrum mit dem größten Bezirk. Die CDU liegt bei der Kreistagswahl in der Samtgemeinde deutlich vorne mit 57 Prozent. Die SPD folgt mit 24 Prozent. FDP und GBF liegen mit jeweils 7 Prozent dahinter. Die Wahlbeteiligung liegt bei 56 Prozent.

Inzwischen sind auch drei von 15 Wahlbezirken der Samtgemeindewahl ausgezählt. Die CDU kommt demnach auf 74,94 Prozent, die SPD auf 14,35 Prozent, die FDP 5,42 und die gbf auf 5,29 Prozent. In der Gemeinde Emlichheim kommt die CDU im ersten von vier Wahlbezirken auf 42,86 Prozent, die SPD auf 29,56 Prozent, die gbf auf 18,24 Prozent und die FDP auf 9,34 Prozent.

Im Haus Ringerbrüggen wird es unterdessen immer voller. Rund 100 Bürger verfolgen gespannt die Präsentation von Wahlleiterin Daniela Kösters und ihrem Stellvertreter Ansgar Duling. Große Überraschungen sind bislang ausgeblieben. Jetzt werden die vier Gemeinderatswahlen ausgezählt, danach folgt die Samtgemeinderatswahl. Im Haus Ringerbrüggen erwartet man, dass die letzten Ergebnisse gegen 23 Uhr feststehen.

Am frühen Abend hatte Ansgar Duling die Wartezeit mit einem kleinen Quiz überbrückt. Wann ist ein Wahlzettel gültig? Wann ist er Altpapier? Manchmal ganz schön knifflig! Einer der Gäste im Haus Ringerbrüggen ist übrigens der CDU-Ortsvorsitzende und Bundestagsabgeordnete Albert Stegemann aus Ringe. Ob er auch heute Abend wieder einen Facebook-Post veröffentlicht, habe er noch nicht entschieden, sagte er mit einem Lächeln.

Im Samtgemeinderat hatte die CDU bei der Wahl 2011 mit 17 Mandaten die absolute Mehrheit gewonnen. Die SPD kam auf acht Vertreter, das GBF auf drei und die FDP auf zwei. Dass sich an dieser Verteilung grundlegend etwas ändert, ist angesichts der politischen Großwetterlage in der Samtgemeinde nicht unbedingt zu erwarten.

___

