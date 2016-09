Jetzt anmelden für den Herbstferienpass

Für die Herbstferien gibt es erneut einen Ferienpass. Für zahlreiche Veranstaltungen sind Anmeldungen erforderlich und ab sofort möglich. Kreativangebote sind in den Herbstferien traditionell ein Themenschwerpunkt.

gn Nordhorn. Die Hefte der Abteilung Jugendarbeit der Stadt wurden in den vergangenen Tagen kostenlos an alle Schülerinnen und Schüler im Alter von sechs bis 13 Jahren verteilt. Die Kunstschule der Städtischen Galerie, die Katholische Familienbildungsstätte, das Mehrgenerationenhaus des DRK und die Abteilung Jugendarbeit bieten zum Teil mehrtägige Workshops an.

Der Tierpark ist mit einer Reihe von Veranstaltungen vertreten, darunter Kochen und Backen mit Bauer Harm sowie thematische Tierparkführungen. Computer-, Computerspiele- und Internetführerscheine können Kinder im Alter von neun bis 13 Jahren in drei Workshops mit dem Medienpädagogen Jens Wiemken erwerben. Der „Astoria-Palast“ lädt zu vier Kinoveranstaltungen zu Taschengeldpreisen an Vormittagen ein.

Sport, Theater, Tanzen

„Sport, Spiel, Spaß“ und „Parkour für Kinder“ sind zwei Sportangebote für Jungen und Mädchen. Das Kulturzentrum Alte Weberei lädt außerdem zu einem Theater- sowie zu einem Tanzworkshop ein. Ein Zirkusworkshop, Spieletreffs und Vorlesestunden mit den Vorlesepaten in der Stadtbibliothek komplettieren das Programm.

Eine besondere Zusatzveranstaltung bieten das Gleichstellungsbüro, die Abteilung Jugendarbeit und weitere Partner zum Internationalen Mädchentag am Dienstag, 11. Oktober, an: Jungen und Mädchen ab acht Jahren erwartet ein buntes Programm mit vielen Mitmachaktionen im Jugendzentrum an der Denekamper Straße.

Für zahlreiche Veranstaltungen sind Voranmeldungen erforderlich. In der Zeit bis Dienstag, 27. September, können aller Kinder ab sofort online über die Internetseite www.nordhorn.feripro.de angemeldet werden. Am Mittwoch, 28. September, erfolgt dann die Auslosung der Plätze, sofern mehr Anmeldungen für einzelne Veranstaltungen eingegangen sind, als Plätze zur Verfügung stehen. „Die Reihenfolge der Anmeldungen im Anmeldezeitraum spielt somit keine Rolle“, teilt die Stadt mit.

Informationen: Die Abteilung Jugendarbeit gibt Auskünfte zum Herbstferienpass unter der Telefonnummer 05921 878347, -329 und -332 sowie per E-Mail unter ferienpass@nordhorn.de.