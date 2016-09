Jazzlounge hat sich glänzend etabliert

gn Bad Bentheim. Wie macht man aus einer zunächst nur spärlich besuchten Nischenveranstaltung eine gefragte Konzertreihe, die aus dem Kulturkalender der Obergrafschaft nicht mehr wegzudenken ist? Der herzliche Dank der Kulturforum-Verantwortlichen gilt vor allem Altfrid Sicking und den vielen Helfer des UJH, denn mit ihrer Hilfe und Geduld elang es , ermuntert von den ersten großartigen Konzerten, die Jazzreihe zum jetzigen Erfolg zu führen. „25 Konzerte mit den besten Musikern der deutschen und niederländischen Jazzszene, jedes für sich einzigartig in der Zusammenstellung der Musiker, die in dieser Formation oft erstmals miteinander spielten, und ein stetig wachsendes Stammpublikum machen mehr als deutlich, dass und wie Jazz funktioniert“, sagt Mitveranstalter und Moderator Thomas Füser.

Dieses Mal trifft der Ochtruper Vibraphonist Altfrid M. Sicking, Mitglied der Götz-Alsmann-Band, unter anderem den Gitarristen Ansgar Specht wieder, mit dem er bereits vor 20 Jahren gemeinsam in der Fusion-Band FOB (Free On Board) spielte und mit der die beiden zwei CDs veröffentlichten. Mittlerweile ist Ansgar Specht in der deutschen Jazzszene längst kein Geheimtipp mehr, schließlich hat er bereits sechs CDs unter eigenem Namen veröffentlicht und dabei seine eigene Stilistik entwickelt im Grenzgebiet zwischen Lounge, Modern Jazz, BeBop, Fusion und Pop.

Außerdem dabei ist an diesem Abend der niederländische Hammond Organist John Hondorp, der bereits einmal Gast in Sickings Jazzlounge war. Er leitet die Jazzabteilung an der Musikhochschule Enschede und ist dort genauso wie an der Fachhochschule für Musik Osnabrück Dozent für das Fach Jazz Hammondorgel. Des Weiteren ist er Gastdozent an diversen europäischen Hochschulen sowie dem renommierten „Berklee College of Music“.

Den Abend komplettiert Markus Strothmann aus Hamburg. Er ist Jazz-Schlagzeuger aus Leidenschaft, der stilistisch gerne möglichst vielseitig auftritt. Er unterrichtet an der Musikhochschule Enschede sowie der Rockpopschule Lübeck. Durch seine Erfahrungen mit Jazzgrößen wie Nippy Noya, Bart van Lier und vielen anderen etablierte er sich bereits in seinem jungen Alter in der internationalen Jazzszene.

Zusammen werden die vier Musiker Songs aus dem Great American Songbook sowie eigene Stücke vortragen. Jazzfreunde aus Bad Bentheim und Umgebung können sich auf ein Konzert auf allerhöchstem Niveau freuen. Die Veranstaltung findet statt am Freitag, 16. September, im Treff 10, Kirchstraße 10 in Bad Bentheim. Beginn ist 20 Uhr, Einlass ab 19.30 Uhr. Karten sind im Vorverkauf auf www.reservix.de (Sickings Jazzlounge) für 16 bzw. 8 Euro (evtl. zzgl. Gebühren) und an der Abendkasse erhältlich.