Jannes Göhlfennen gewinnt Volksbank-Cup

Isterberg. Es war die Hauptprüfung und dieses Springen gestaltete sich als wahres Fest der Springreiter. Der Große Preis, ein Springen der Zwei-Sterne-Kategorie mit abschließenden Stechen, zeigte sich als das, was es auch sein sollte: der Höhepunkt der Isterberger Reitertage. 31 Starterpaare hatten sich zu diesem abschließenden Springen angemeldet. Teilnehmer aus vielen verschiedenen Nationen wie Schweden, der Schweiz, Irland und den Niederlanden kämpften um das hoch dotierte Preisgeld und die entsprechenden Schleifen.

Dem Parcours-Chef-Duo Joachim Stratmann (Osnabrück) und Werner Hölscher (Borken) gelang das Kunststück, dass acht Paare das entscheidende Stechen erreichten. Acht Paare wurden abschließend auch platziert. Nachdem auch Christof Kauert ein fehlerfreier Umlauf gelungen war, galt dieser auch als klarer Favorit. Auf seinem 12-jährigen Selle Francais „Quercy Diam“ flog er nur so über die Stangen. Mit fast zwei Sekunden Vorsprung siegte der Schönebecker am Ende vor dem Niederländer Eric ten Cate und Wilhelm Winkler vom RV Löningen-Böen-Bunnen. Der Isterberger Michael Heckmann wurde auf „Ludger G“ sehr guter Zehnter. Ihm unterlief ebenso wie seiner Vereinskollegin Kathrin Stolmeijer ein Abwurf im Normalparcours.

Auch in diesem Jahr fand das Finale um den Grafschafter Volksbank-Cup während der Reitertage statt. Der Isterberger Jannes Göhlfennen galt nach seinen Siegen in den vier Qualifikationen als klarer Favorit. Und dieser Rolle wurde der 17-jährige Obergrafschafter auch gerecht. In der Springprüfung der Klasse L mit Stechen siegte Göhlfennen auf „C-Roberto B“ am Ende mit knapp zwei Zehntelsekunden Vorsprung vor Alexander Everskemper vom RFV Gildehaus-Bentheim, der „Sharifa“ gesattelt hatte. Nach dem Ausgang dieser Prüfung stand Göhlfennen auch als Gesamtsieger dieser den Grafschafter Springsport fördernden Turnierserie fest. Aus den Händen von Jürgen Timmermann von der Grafschafter Volksbank durfte der Isterberger den Siegerscheck als Gesamtsieger entgegennehmen. Sehr gute Zweite wurde seine Vereinskollegin Inga Niehaus vor Sarah Hauptmeier vom RFV Niedergrafschaft Uelsen.

Die Grafschafter Springreiter verbuchten an den vier Turniertagen insgesamt sieben Siege in 19 Prüfungen – eine Leistung, die sich sehen lassen konnte. In der sportlich wertvollsten Prüfung stand mit Michael Heckmann ein weiterer Isterberger vorne. Der 39-jährige Pferdewirtschaftsmeister sammelte in der Punktespringprüfung der Klasse M** die meisten Punkte in der kürzesten Zeit. Einen Doppelsieg verzeichnete Fiona Klatte vom RFV Gildehaus-Bentheim. Auf „Cally W“ holte sie die goldene Schleife im Stilspringen der Klasse A* und im L-Springen. Meike Auen, ebenfalls vom RFV Isterberg, freute sich über ihren Sieg mit „Cheveleys Bay“ in einer weiteren Stilspringprüfung der Klasse A*; ihre sehr gute Stilnote von 8,0 belegte ihren sehr schönen Ritt.

Als eine Werbung für den Turniersport– in diesem Fall für das Springen – präsentierte sich die 8. Auflage des Hallen-Springturniers. Das Konzept des Reitvereins zieht die Reiter aus Nah und Fern an. „Sicherlich könnten wir dies alles den Reitsportlern nicht bieten, wenn unsere Sponsoren uns nicht so großzügig unterstützen würden“, sagte Margarete Strohm, die Geschäftsführerin des Vereins. Aber auch die erstklassige Sportstätte mit dem ausgezeichneten Boden, die beiden Parcours-Chefs, die ihr Handwerk genau verstehen, und ein großartiges Publikum sorgen für Bedingungen, die die Reiter zu Höchstleistungen bringen.