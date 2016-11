Jan Wöllermann gewinnt Nordhorner Schachfestival

gn Nordhorn. Jan Wöllermann aus Osnabrück, der für den Drittligisten SC Aufbau Elbe Magdeburg spielt, hat das 5. Andreas-Schaar-Gedenkturnier gewonnen, das im Rahmen des Nordhorner Schachfestivals ausgetragen wurde. Der zweite Platz ging an Patrick Wiebe vom gastgebenden SK Nordhorn-Blanke, der das Turnier 2012 gewonnen hatte. Er katapultierte sich in der letzten Runde durch einen Sieg gegen den nominell stärker eingeschätzten Fide-Meister Holger Jasper vom SK Münster noch nach vorn.

Das Organisationsteam ermittelte in zwei Wertungsgruppen die Sieger. In der offenen A-Gruppe mit insgesamt 61 Teilnehmern kam es in der fünften Runde zu einem echten Endspiel. Sowohl Jan Wöllermann als auch der Internationale Meister Christof Sielecki vom SV Dinslaken hatten vorher alle vier Spiele gewonnen. In einem spannenden Finale besiegte Wöllermann mit nur noch zwei Minuten Restbedenkzeit auf der Uhr seinen Gegner und konnte somit alle fünf Partien für sich entscheiden. Sielecki musste sich durch die Niederlage in der letzten Runde mit dem dritten Platz zufrieden geben.

Aber auch mehrere Spieler vom SK Nordhorn-Blanke sorgten für gute Platzierungen in dem starken Teilnehmerfeld. Hinter Wiebe und Sielecki kam Vorjahressieger Fabian Stotyn auf den vierten Platz. Er musste sich dem späteren Turniersieger Wöllermann nach hartem Kampf in der vierten Runde geschlagen geben. Alexander Baisakow folgte mit ebenfalls vier Punkten auf Rang fünf, da er die jeweils schlechtere Feinwertung vorzuweisen hatte.

Auch in der B-Gruppe mit 48 Teilnehmern kam es zu einem spannenden Finale. Der bis dahin führende Rainer Gesterkamp vom SK Nordhorn-Blanke musste sich in der letzten Runde dem späteren Sieger Klaus Baer (4,5 Punkte) vom SC Gronau geschlagen geben, wurde aber dennoch mit vier Punkten Zweiter. Den dritten Platz erreichte Jacob David vom SK Bad Lippspringe mit der gleichen Punktzahl, er hatte jedoch die schlechtere Feinwertung aufzuweisen. Eine ausgezeichnete Leistung zeigte auch Nachwuchsspieler Jonathan Rudi vom SK Nordhorn-Blanke, der mit 3,5 Punkten den elften Platz belegte. Seine ebenfalls jugendliche Vereinskollegin Jule Wolterink erzielte drei Punkte und wurde auf dem 16. Platz geführt.

Durch kurzfristige Absagen einiger Spieler konnte die Teilnehmerzahl aus dem vergangenen Jahr leider nicht erreicht oder sogar überboten werden. 109 Spieler, die zum Teil weite Anreisen hatten, werteten die Organisatoren aber dennoch als ausgezeichnete Resonanz. Darunter war der 85-jährige Werner Krause, der eigens aus Berlin angereist war, um bei diesem Schachturnier mitzuwirken. Der Senior der Veranstaltung holte in der B-Gruppe sogar drei Punkte aus den fünf Spielen, wobei er nur eine Partie verlor, was den 15. Platz in der B-Gruppe bedeutete – und zeigt, dass auch im hohen Alter noch gute Leistungen im Schach erreicht werden können. Doch auch die vielen Nachwuchsspieler zeigten wieder einmal, wie beliebt die Nordhorner Schachgroßveranstaltung ist.

Die Siegerehrung nahm Schirmherr und Landrat Friedrich Kethorn gemeinsam mit dem Vorsitzenden des SK Nordhorn-Blanke, Hartmut Stinn, vor. Der Präsident des Niedersächsichen Schachbundes Michael Langer übergab im Auftrag des Schachverbandes einige Sachpreise und hob die ausgezeichnete Organisation samt der optimalen Spielmöglichkeiten in der Mensa des Gymnasiums hervor.