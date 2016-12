Jahresrück-Klick: Das war los in der Grafschaft

Von Frauke Schulte-Sutrum

Erinnern Sie sich? Abriss des Marienkrankenhauses, Bahnreisende steigen in Bentheim durchs Fenster, Bluttaten in Nordhorn und Neuenhaus: All das war 2016. Mehr in unserem interaktiven Jahresrückblick.