Isterberg: Feuerwehr löscht brennenden Müll

Nachdem viele Weihnachtsmärkte in der Region bereits geöffnet haben, zieht an diesem Wochenende auch Bad Bentheim nach. Die Besucher erwartet wieder ein kunsthandwerklich geprägter Markt direkt an der Burg. mehr...

Am 30. November hat das DB-Reisezentrum im Bentheimer Bahnhof geschlossen. Tickets gibt es nun – während der Umbauphase – in einem Container im Bahnhofsbereich. mehr...

Die Verkehrssicherheit an der Kreuzung Mersch/Neuer Weg in Gildehaus bleibt Thema in Politik und Verwaltung. Wie die Situation für Radfahrer und Fußgänger dort entschärft werden kann, weiß niemand so richtig. mehr...