Ist der IC-Halt in Bad Bentheim in Gefahr?

Bad Bentheim. Die Provinz Overijssel hat aus Grafschafter Sicht quergeschlagen: Auf der Suche nach einer Lösung, um die Fahrzeit auf der IC-Strecke von Berlin nach Amsterdam über Bad Bentheim zu verkürzen, wird in einer Studie unter anderem vorgeschlagen, die Haltepunkte Bad Bentheim und Rheine wegfallen zu lassen. Laut der deutsch-niederländischen Studie unter Federführung der Provinz Overijssel könnten so 20 Minuten eingespart werden.

Proteste werden laut

Das stößt in der Grafschaft auf energischen Protest, zumal der Landkreis Grafschaft Bentheim zu den Geldgebern der Verkehrsstudie gehört. Weitere deutsche Mitfinanzierer sind unter anderem das Land Niedersachsen und die Bentheimer Eisenbahn. Sie fordern: Es muss verhindert werden, dass solche Haltestellendiskussion überhaupt Fahrt aufnehmen.

„Ich möchte von vorneherein ein klares Zeichen an die Partner setzen, dass diese Option absolut keine Lösung ist“, sagt Joachim Berends, Vorstand der Bentheimer Eisenbahn. Der Bahnhof in Bad Bentheim sei als Haltepunkt an der internationalen Strecke für die Region unerlässlich. Aus Grafschafter Sicht sollten die Gutachter sich stattdessen mit den anderen Untersuchungsvarianten beschäftigen. Auf deutscher Seite wurde die Vermutung laut, dass den Niederländern eine schnelle Verbindung zu den Metropolen Berlin und Warschau wichtiger ist, als kleinere Grenzbahnhöfe anzusteuern.

Um dagegen ein deutliches Zeichen zu setzen, hat Bad Bentheims Bürgermeister Dr. Volker Pannen einen Brief an die Projektleitung verfasst. Außerdem wird laut GN-Informationen der Grafschafter Kreisausschuss in seiner nächsten Sitzung Anfang September über die Studie sprechen, um die Grafschafter Position klar zu formulieren. Die Grafschafter wollen beim nächsten Treffen mit allen Projektpartnern überzeugende Argumente für den Halt in Bad Bentheim präsentieren.

Emsstadt ist ebenfalls dagegen

Auch die Stadt Rheine fordert den Erhalt ihres Haltepunktes und plädiert dafür, die Untersuchungen bezüglich der Haltestellen nicht weiterzuführen.

Dieser harte Widerstand in der Region lässt die Provinz Overijssel zurückrudern. In einer Pressemitteilung reagiert die Provinz unter anderem auf Artikel der Grafschafter Nachrichten und der Münsterländischen Volkszeitung in Rheine: „Bei der Studie stehen nicht die Belange einzelner Partner im Vordergrund. Vielmehr geht es um das gemeinsame Interesse im Grenzgebiet an der Verbesserung der internen und externen Erreichbarkeit.“

Gleichzeitig verweigern die Provinz und der Kommunalverband Euregio mit Sitz in Gronau weitere Auskünfte und verweisen darauf, dass erst das Ergebnis der Studie abgewartet werden soll. Dieses soll voraussichtlich Anfang 2017 vorliegen. Ziel sei es, aus der Studie in Absprache mit den Partnern eine Beschlussvorlage zu erstellen.

Nach GN-Informationen untersuchen die Gutachter weitere Varianten: Beispielsweise die Anschaffung von Mehrsystemfahrzeugen, die den Lokwechsel in Bad Bentheim überflüssig machen. Bisher muss bei jedem Zug in Bad Bentheim die Lok ausgewechselt werden, da im deutschen Bahnnetz mit einer anderen Stromspannung gefahren wird.

Weitere Ansatzpunkte der Analyse

Zudem wird auch über eine Alternativroute in den Niederlanden über die Hanselinie, also über Almere, Lelystad, Zwolle und Hengelo nachgedacht. Möglich könnte auch eine Geschwindigkeitserhöhung auf 160 Stundenkilometer sein.

Diese letzte Idee wäre jedoch mit mehreren Baumaßnahmen verknüpft, sagt Egbert Meyer-Lovis, Sprecher der Deutschen Bahn AG. Zurzeit könne der Zug durch Bad Bentheim aufgrund der Schienenverhältnisse nur 140 Stundenkilometer fahren und bremst ab der niederländischen Grenze auf 130 Stundenkilometer ab. „Wir stellen die Züge, aber wir sind über die Inhalte dieser Studie nicht informiert“, berichtet Meyer-Lovis.

Trotz des Aufruhrs sehen sich die deutschen Parteien klar im Vorteil. Gerd Will, wirtschafts- und verkehrspolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, sagt im GN-Gespräch: „Das Land Niedersachsen hat gerade erst in den Bad Bentheimer Bahnhof investiert. Das ist als ein klares Bekenntnis zum Standort zu deuten. Wir wollen den Bahnhof noch weiter ausbauen – auch mit Blick auf die Wiederaufnahme des Nahverkehrs in Richtung Nordhorn.“

Artikel zum Thema Bad Bentheim wartet auf moderne Züge