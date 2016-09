IS-Sympathisant aus Hannover in Griechenland festgenommen

dpa Hannover. Kurz vor seinem Prozess am Oberlandesgericht Celle hat sich ein IS-Sympathisant ins Ausland abgesetzt, ist inzwischen aber in Griechenland festgenommen worden. Das Landeskriminalamt bestätigte die Festnahme des Deutsch-Syrers Mohamad Hasan K. Der 20-Jährige ist als Mitwisser im Prozess gegen die 16-Jährige Safia S. angeklagt, die einen Polizisten in Hannover mit einem Messerstich schwer verletzt hat. Die Tat ist nach Überzeugung der Bundesanwaltschaft eine „Märtyreroperation“ für die Terrormiliz ISgewesen.