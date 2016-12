Iran gibt keine Erlaubnis für EU-Vertretung in Teheran

dpa Teheran. Der Iran hat noch kein grünes Licht für die Eröffnung einer EU-Vertretung in Teheran gegeben. Es sei noch keine Erlaubnis erteilt worden, sagte Außenminister Mohammed Dschawad Sarif im iranischen Parlament. Im Iran gibt es in verschieden Gremien Bedenken. Konservative und insbesondere Hardliner behaupten, dass eine solche Vertretung eine Zentrale für Kontakte zwischen der EU sowie iranischen Dissidenten und Menschenrechtsaktivisten werden könnte. Diese Bedenken hat das Außenministerium in Teheran allerdings nicht. Eine Vertretung sei politisch und wirtschaftlich vorteilhaft.