Iraks Premierminister weist Türkei bei Mossul-Offensive ab

dpa Bagdad. Der irakische Premierminister Haidar al-Abadi hat das Angebot der Türkei zurückgewiesen, bei der Offensive gegen die Terrormiliz IS in Mossul zu helfen. „Wir wissen, dass die Türkei beim Kampf gegen den Islamischen Staat mitmachen will“, sagte Al-Abadi in Bagdad. „Wir bedanken uns dafür, aber das ist etwas, das die Iraker alleine schaffen.“ Am Montag hatte die irakische Armee zusammen mit lokalen Milizen und kurdischen Peschmerga-Kämpfern eine Großoffensive gegen den IS in Mossul gestartet. Die Stadt im Norden des Landes ist die letzte Bastion der Extremisten im Irak.