IPG fordert Mängel-App für Nordhorn

Schlaglöcher, illegale Müllablagerungen oder defekte Straßenlampen – die Initiative Pro Grafschaft (IPG) möchte, dass Bürger solche Problemstellen in Nordhorn einfach an die Verwaltung melden können.

gn Nordhorn. Die Initiative Pro Grafschaft (IPG) regt die Entwicklung einer Melde-App an, mit der Bürger Mängel und Probleme schnell ins Rathaus melden können. Die IPG fordert Bürgermeister Thomas Berling (SPD) auf, für die Stadt Nordhorn eine solche Melde-App für Smartphones und Tablets entwickeln zu lassen.

Damit soll die Bürgerfreundlichkeit der Stadtverwaltung verbessert und ausgebaut werden. „Wer einen Mangel entdeckt oder eine Meldung machen will, könnte über eine solche Melde-App ganz einfach eine Beschreibung des beobachteten Mangel oder Problems an die Stadtverwaltung schicken, möglicherweise mitsamt angehängtem Handy-Foto“, teilte die IPG mit. Hundehaufen, Dreckecken, Irrwege im Schilderwald, Schlaglöcher und so weiter: All das könne mit der App schnell, einfach und deutlich gemeldet werden.

Information soll sofort an zuständigen Bereich gehen

Vorteil sei, so die IPG, dass niemand mehr auf die Öffnungs- und Sprechzeiten der Verwaltung Rücksicht nehmen muss. Eine solche Melde-App diene damit auch dem Bürokratieabbau, denn die Meldungen könnten gleich an die entsprechenden Fachbereiche wie zum Beispiel das Ordnungsamt weitergeleitet werden, ohne dass sich die Bürger erst zum richtigen Ansprechpartner durchfragen müssen.

„Das Prinzip einer solchen Melde-App kombiniert die uralte Erkenntnis, dass viele Augen mehr sehen als die vergleichsweise wenigen Augen der städtischen Mitarbeiter – mit der relativ neuen Möglichkeit, Beobachtungen ohne die Suche nach dem richtigen Ansprechpartner in der Verwaltung mitzuteilen“, meint die IPG. Für die längst nicht mehr nur auf Jüngere beschränkte Smartphone-Generation wäre das ein Meldemanagement ohne zeitraubende Hemmschwellen und Hindernisse wie ein Anruf oder Besuch im Rathaus und die Suche nach dem richtigen Ansprechpartner.

Die IPG verweist auf das Beispiel der Stadt Mühlheim. Die habe mit einer vergleichbaren App „ein ausgezeichnetes Verfahren entwickelt“. Auch Schüttorf hat ein ähnliches Programm bereits eingeführt.

Artikel zum Thema Klicktipp: Problemstellen im Radnetz online melden