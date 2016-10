Interview mit Autorin Theresa Sperling

Mehr aus diesem Ressort

Die Feuerwehr musste am Dienstagnachmittag in Nordhorn zu einem Kellerbrand ausrücken. Im Stadtteil Stadtflur brannte ein Keller. mehr...

Die am 11. September gewählten CDU-Mitglieder im Nordhorner Stadtrat haben ihre neue Fraktionsführung gewählt. Einstimmig hat die 15-köpfige Ratsfraktion Andre Mülstegen wieder zum Fraktionsführer bestimmt. mehr...

Drei Tage dreht sich auf der Messe „Lebens(t)räume“ in Nordhorn alles ums Bauen, Wohnen und Leben. Die 17. Grafschafter Messe läuft vom 4. bis 6. November im „Kulturzentrum Alte Weberei“. Der Eintritt ist frei. mehr...

Nordhorns früherer Güterbahnhof am Frensdorfer Ring wird „umgesiedelt“: Der Verein Graf MEC hat die Steinpflasterflächen der früheren Ladestraßen aufgenommen und will sie am Klukkerthafen neu erstehen lassen. mehr...