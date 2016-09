Interview: Ein Neuenhauser im EU-Parlament

Neuenhaus/Brüssel. Martin Nyhuis arbeitet als akkreditierter Parlamentarischer Assistent. Gemeinsam mit seiner Kollegin Jessica Knein aus Aachen unterstützt er Jens Gieseke aus Sögel, CDU-Mitglied im Europäischen Parlament, in seiner Arbeit in den parlamentarischen Ausschüssen, bei der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und bei der Organisation des Brüsseler Büros.

Mit GN-Szene hat der 29-Jährige über seinen beruflichen Werdegang, die belgische Hauptstadt und die dort herrschende Terrorgefahr gesprochen.

Martin, welche Ausbildung und welchen Studiengang hast du absolviert?

Martin: Zunächst habe ich eine Ausbildung zum Offizier an der Offiziersschule der Luftwaffe gemacht. Mein aktueller Dienstgrad ist Oberleutnant d. R. Für mein Studium der Kommunikationswissenschaft bin ich nach Enschede in den Niederlanden sowie nach Hongkong und New York gegangen. Das Studium dauerte vier Jahre.

Seit wann lebst du der belgischen Hauptstadt?

In Brüssel bin ich seit Oktober 2013. Begonnen hat es für mich mit einem Traineeship bei der Europäischen Kommission. Jens Gieseke unterstütze ich unter anderem in seiner Arbeit in verschiedenen parlamentarischen Ausschüssen. Dazu zählen der Abgas-Untersuchungsausschuss, der Gesundheits- und Umweltausschuss und der Landwirtschaftsausschuss. Es ist vor allem viel Papierarbeit, die ich erledigen muss. Dabei helfen mir meine Englischkenntnisse. Ansonsten verständige ich mich auf Deutsch. Mein Arbeitstag beginnt meistens um 8.30 Uhr und endet meist gegen 18 Uhr.

Wie bist du überhaupt an den Job bei der EU gekommen?

Ich wusste, dass Jens Gieseke für unsere Heimatregion kandidieren würde. Unsere Wege haben sich vor der Wahl bereits einmal in Brüssel gekreuzt. Nach seinem Wahlsieg habe ich mich dann initiativ beworben und jetzt arbeite ich schon seit zwei Jahren für ihn im Europäischen Parlament.

Was sind deine Lieblingsorte in Brüssel?

Das ist zunächst einmal der Parc Cinquantenaire, eine schöne Grünfläche mitten in Brüssel. Hier picknicke ich gerne mit meinen Freunden. Außerdem gibt es dort ein großes Tor, das an den Pariser Arc de Triomphe erinnert. Zum anderen gehe ich gerne zum Place Jourdan. Hier soll es die besten belgischen Pommes geben.

Wie ist das Leben in Brüssel nach den Anschlägen im März?

Seit Langem hatte ich einen Anschlag in Belgien erwartet. Die Attentate von Paris wurden hier geplant – in einem Land, in dem jeder dritte arabischsprachige Twitterpost zum Thema Islamischer Staat einen positiven Tenor hat. Als ich die Detonation der Metro hörte, war ich dennoch sehr erschrocken. Ich war gerade im Büro angekommen. Ein Islamist hatte sich nur wenige hundert Meter vom EU-Parlament in die Luft gesprengt. Natürlich haben sich sofort viele Freunde und Bekannte nach meinem Wohlbefinden erkundigt. Die Aufmerksamkeit ist inzwischen verschwunden. Ich meide aber seit den Anschlägen die Metro und laufe lieber oder nehme mir mal ein Taxi.

Die Gefahr weiterer islamistischer Anschläge besteht konkreter als je zuvor. Das merkt man allein schon am Stadtbild von Brüssel. Überall patrouillieren schwerbewaffnete Soldaten und Polizisten. Natürlich muss das Leben weitergehen. Dennoch überlege ich mir heute oft zweimal, zu welchen Veranstaltungen ich gehe. Öffentliche Ausstrahlungen von Fußballspielen sind für mich in diesem Jahr auf jeden Fall ausgefallen.

Was sind denn deine Pläne für deine Zukunft?

Ich möchte zunächst noch weiter in Brüssel bleiben.

Bist du noch oft in deiner Heimat, der Grafschaft?

In der Grafschaft bin ich nur noch selten. Meine Heimatstadt heißt natürlich noch immer Neuenhaus, aber zu Hause fühle ich mich aktuell in Brüssel.

Artikel zum Thema Ein Abstecher ins Zentrum Europas mit Jens Gieseke