Interne Gründe: BVB ohne Aubameyang gegen Lissabon

Mehr aus diesem Ressort

Die zweite Karriere von Tim Wiese startet: Als Wrestler unter dem Kampfnamen „The Machine“ feiert der einstige Fußball-Nationalspieler sein Debüt. Mit markigen Sprüchen stimmte er sich auf das Event in München ein. Er kann das Ende seiner Arbeitslosigkeit kaum erwarten. mehr...

Vorentscheidung verpasst, Elfmeter, Rote Karte, Gegentreffer - es lief nicht alles rund für Gladbach in der Champions League. Doch für den dritten Platz könnte es am Ende reichen. mehr...

Der neue, so gut wie fixe Millionenvertrag scheint Torjäger Lewandowski zu beflügeln. Der Pole schießt die Bayern im Alleingang ins Achtelfinale und stiehlt Heimkehrer Robben in Eindhoven die Show. Der Boss formuliert in der Nacht gleich ein neues Etappenziel. mehr...