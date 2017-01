Innenstadtkonzept für Schüttorf beschlossen

Im Planungs- und Umweltausschuss in Schüttorf ging es am Montag unter anderem um das Einzelhandelskonzept für die Stadt, die Wietkampstraße und eine Bushaltestelle.

Schüttorf. In seiner zweiten Sitzung in der neuen Ratsperiode hat der Planungs- und Umweltausschuss (PUA) der Stadt Schüttorf am Montagabend drei Projekte auf den Weg gebracht. In gemeinsamer Sitzung mit dem Wirtschaftsausschuss beschlossen die Ratsmitglieder das Einzelhandelskonzept für die Stadt. Außerdem fassten die Mitglieder des PUA den Beschluss, durch eine Änderung des Bebauungsplans, das Betriebsgelände der Firma „Utz“ im Industriegebiet zu vereinen. Die dritte Abstimmung im Ausschuss betraf den Endausbau der Wietkampstraße und den Bau einer neuen Bushaltestelle für die Oberschule.

Der Entwurf des Einzelhandelskonzepts für die Stadt, das das Planungsbüro „CIMA“ aus Lübeck erstellt hat, war Mitte des vergangenen Jahres beschlossen worden. Im weiteren Verlauf fanden ein Beteiligungsverfahren und eine öffentliche Informationsveranstaltung statt. Ziel ist es, eine zentrumsnahe Versorgung in Schüttorf sicherzustellen. Zum Kernbereich der Innenstadt wird dabei auch das Vechtezentrum gezählt. Die Fachmärkte an der Salzberger Straße gehören nicht dazu. „Der zentrale Bereich endet in der Innenstadt beim K+K-Markt“, machte Bauamtsleiter Dieter Salewski noch einmal deutlich. Das hat auch Auswirkungen auf die Ansiedlungen. So stünde aus Sicht von Verwaltung und Politik an der Salzberger Straße einem Bio-Supermarkt und einem Elektrikfachmarkt nichts im Wege, der Ansiedlung eines weiteren Lebensmittelmarktes wurde aber kein grünes Licht erteilt. Das betrifft aktuell den Lebensmitteldiscounter „Lidl“. Dessen Vertriebs-GmbH hatte im Verlauf des Beteiligungsverfahrens den Wunsch geäußert, mit einem Neubau an die Salzberger Straße umzusiedeln. Der Hintergrund: Im Bereich der Lebensmittelmärkte und Discounter hat die Analyse eine Überversorgung ergeben. „In dem Bereich übersteigt die Verkaufsfläche bereits jetzt die Nachfrage. Die Überversorgung würde mit einem neuen Markt noch weiter steigen“, betonte Salewski. In der Ausschusssitzung war der 2. stellvertretende Bürgermeister Friedbert Troll (Schüttorfer Liste) der Einzige, der eine Umsiedlung des Lebensmitteldiscounters befürwortete. Troll war bei den Abstimmungen auch der Einzige, der sich enthielt. Alle anderen Mitglieder der beiden Ausschüsse stimmten für die Annahme des Einzelhandelskonzepts.

Einstimmig fasste der PUA den Beschluss, den Bebauungsplan Nr. 86 „Industriestraße/Emslandstraße“ zu ändern. Damit ist auch formell das Verfahren abgeschlossen, im Industriegebiet die Betriebsflächen der Firma „Utz“ zu vereinen. Zuvor hatte die Emsbürener Straße die Flächen der Firma zerschnitten. Mit dem Erwerb der vorherigen Landesstraße durch die Firma und den Ausbau der Emslandstraße als neue Streckenführung durchs Industriegebiet sind die Voraussetzungen bereits erfüllt worden. Nach dem Beteiligungsverfahren von Behörden und Öffentlichkeit wurden in den Bebauungsplan noch Anmerkungen und Hinweise des Landkreises aufgenommen. Die betreffen die Umweltverträglichkeit der Maßnahme und die Schaffung von naturnahen Ausgleichsflächen.

Zu einer Diskussion kam es bei den Punkten „Wietkampstraße“ und „Bau einer neuen Bushaltestelle“, die Elke Jobst vorstellte. Insgesamt ist dabei mit Kosten von rund 470.000 Euro zu rechnen. Dabei fallen 250.000 Euro auf den Endausbau der Wietkampstraße an, 120.000 Euro für die Bushaltestelle und 100.000 Euro für die Erneuerung des Regenwasserkanals. Für die Bushaltestelle, die mit der Oberschule und der Bentheimer Eisenbahn abgesprochen wurde, hat die Verwaltung einen Förderantrag bei der Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG) in Hannover gestellt. Anfang des Jahres gab es eine Zusage über die Förderung von 75 Prozent der Maßnahme. 12,5 Prozent würde der Landkreis übernehmen, sodass für die Stadt ein Anteil von 15.000 Euro für die Haltestelle verbliebe.

Geplant hat die Stadt eine Anlage mit zwei Wartehäuschen. Über deren Aufstellung entfachte die Diskussion. Hermann Brüning (CDU) merkte an, dass die Wartehäuschen nach den aktuellen Plänen zur Regenseite offen seien. Mehrere Ratsmitglieder forderten die Verwaltung daher auf, die Pläne noch einmal zu überdenken. Nach Aussage von Jobst sei es allerdings fraglich, ob das die Förderung durch die LNVG gefährden könnte.

Um die Sicherheit der Schüler zu gewährleisten, wurde außerdem die Frage aufgeworfen, ob der Wietkampsweg zu einer Sackgasse werden solle. Nach der Ankündigung der Verwaltung, die Anmerkungen zu prüfen, wurde der Vorentwurf von den Ratsmitgliedern angenommen.