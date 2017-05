Innenministerin: Manchester-Attentäter war Geheimdienst bekannt

dpa London. Der mutmaßliche Attentäter von Manchester, Salman Abedi, war dem britische Geheimdienst bekannt. Das berichtete die britische Innenministerin Amber Rudd dem Nachrichtensender Sky News. „Ich bin sicher, dass wir in den nächsten Tagen und Wochen mehr Informationen über ihn bekommen werden“, sagte Rudd. Die Regierung hatte am Abend die Terrorwarnstufe in Großbritannien auf das höchste Niveau angehoben. Die Sicherheitsbehörden halten ein unmittelbar bevorstehendes Attentat für möglich. Das Militär kann jetzt nach Ausrufung der höchsten Sicherheitsstufe die Polizei unterstützen.