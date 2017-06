Innenminister befassen sich mit Sicherheitschecks

Mehr aus diesem Ressort

Plastik, Glas und Gummi: Auch an deutschen Stränden findet sich zunehmend mehr Müll. Neben dem sichtbaren Abfall machen sich Forscher und Umweltschützer große Sorgen über die Verbreitung von Mikroplastik. mehr...

Ihr Auftreten in der Affäre um Missstände in Pfullendorf hat Verteidigungsministerin von der Leyen harsche Kritik eingebracht. SPD-Fraktionschef Oppermann nennt sie sogar „die schlechteste Verteidigungsministerin seit der deutschen Einheit“. mehr...

Ein Brand am frühen Morgen reißt die Bewohner eines Wohnhauses in Berlin aus dem Schlaf. Für eine Frau kommt jede Hilfe zu spät. mehr...

Ohne Not hat Theresa May Neuwahlen ausgerufen. Die Premierministerin rechnete mit einem sicheren Sieg - doch die Wähler zogen nicht mit. Wie geht es weiter in Großbritannien? mehr...