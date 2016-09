Inka Kossen aus Nordhorn wusste nach der Schule nicht direkt, was sie machen sollte. Nun lebt sie in Uganda und arbeitet dort für die Welthungerhilfe. Für GN-Szene berichtet die 18-Jährige aus ihrem Alltag.

Ein so genannter Craterlake – einer von 40 in der Nähe von Fort Portal.

Kein Mais wie in der Grafschaft: In Uganda sieht Inka sehr viele Teeplantagen.

Inka in Uganda: Als „Amooti“ in eine neue Kultur

Oraire ota? „Wie war deine Nacht?“ – das ist die typische Begrüßung, mit der sich die Menschen in Uganda morgens begegnen. Dann folgt meistens noch: „Wie geht es dir?“ „Wie geht es deiner Familie?“ „Wie ist dein Leben?“ Die Begrüßung kann also etwas dauern.

Uganda ist das Land, in dem ich, organisiert durch die Deutsche Welthungerhilfe, für ein Jahr einen Freiwilligendienst absolviere. Ich heiße Inka Kossen, bin 18 Jahre alt und habe gerade mein Abitur am Nordhorner Gymnasium am Stadtring gemacht. Wie wahrscheinlich viele andere hatte ich keine klare Vorstellung, welchem Beruf ich in Zukunft gerne nachgehen möchte. Deswegen wollte ich unbedingt ein Jahr in einer anderen Kultur verbringen. Mit der Deutschen Welthungerhilfe kann ich nun also meinen Freiwilligendienst hier in Uganda verbringen. Dabei steht für mich in erster Linie der kulturelle Austausch im Mittelpunkt – nicht der Gedanke der Entwicklungshilfe, sondern der der Entwicklungszusammenarbeit.

Nicht so heiß und schön grün

Seit fast zwei Monaten bin ich nun schon hier in Uganda. Nach der ersten Woche Einführungsseminar in der Hauptstadt Kampala bin ich dann in Fort Portal, meinem Zuhause für die nächsten zwölf Monate, angekommen. Hier ist es wesentlich entspannter als in Kampala mit seinem verrückten Verkehr. Fort Portal ist eine Stadt mit circa 50.000 Einwohnern, die vor allem von der wunderschönen Lage in der Nähe des Rwenzori-Gebirges und den vielen Nationalparks profitiert. Dank der Höhenlage ist es hier auch nicht besonders heiß und es gibt genügend Regen, weshalb hier alles so schön grün ist.

Wir sind insgesamt sechs Freiwillige. Mit zwei anderen Mädchen wohne ich zusammen in einem Haus in Boma, einem Stadtteil von Fort Portal. Die Organisation, in der ich hier das Jahr über arbeiten werde, heißt YAWE-Foundation (Youth and Women Empowerment Foundation). Ihre Vision besteht in einer aufgeklärten Gesellschaft durch eine nachhaltige sozio-ökonomische Entwicklung. Sie betreuen verschiedenste Projekte, an denen ich teilhaben kann. Samstags ist der Tag der Jugend, an dem verschiedene sportliche Aktivitäten und Möglichkeiten zum Austausch stattfinden, um die Jugendlichen zu stärken und besonders die HIV-positiven Jugendlichen in die Gesellschaft zu integrieren und Vorurteile gegen diese Infektion abzubauen. Weiterhin kann ich auch an einem Projekt teilnehmen, bei dem körperlich und geistig behinderte Kinder unterstützt werden, deren Eltern oft die finanziellen Mittel aber auch die Zeit und das Wissen fehlen, um ihre Kinder richtig versorgen zu können.

In meinem Distrikt Kabarole werden sogenannte „petnames“ bei der Geburt eines Kindes vergeben. Dabei werden meistens zuerst die Namen der Eltern und der Großeltern an die Kinder weitergegeben. So möchte man die Erinnerung an diese erhalten. Wenn die aber bereits vergeben wurden und die Eltern die Entscheidung nicht alleine treffen wollen, findet eine Art Ritual statt. Dabei wird traditionelles Essen serviert und Verwandte wie enge Bekannte stimmen über den „petname“ für das Kind ab. Wenn man neue Personen kennenlernt, fragt man direkt nach dem „petname“. Dies ist hier ein Zeichen des Respekts.

Auch ich habe bei meinem Arbeitsplatz sofort einen neuen Namen bekommen: Ich heiße nun Amooti. „Amooti“ bedeutet so etwas wie Königin. Ich war sehr überrascht und fühlte mich geehrt. Daran konnte ich merken, wie herzlich die Menschen einen willkommen heißen und direkt einbinden. Nicht umsonst nennen sich die Leute bei meiner Arbeit auch YAWE-family. Durch den herzlichen Empfang fühlt man sich gleich ein wenig Zuhause.

Bald werde ich mehr über die Kultur und das Leben hier in Uganda berichten. Zusätzlich bin ich noch dabei, Spenden für meine Organisation, die Welthungerhilfe zu sammeln – die damit nicht nur viele Projekte hier in Uganda unterstützen, sondern die Gelder auch in Projekte der Katastrophenhilfe fließen lassen. Jede Spende hilft! Danke oder um es auf lutooro zu sagen: Webale!