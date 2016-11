Ingenieur stellt Pläne für Wendland-Gebäude vor

Bis Ende des Jahres steht das ehemalige Möbelhaus Wendland in Gildehaus noch zum Verkauf. Danach könnte es zur Bauruine werden. Im Bauausschuss stellte nun Ingenieur Günter Niemeyer seine Pläne für das Gebäude vor.

Gildehaus. Auf Wunsch des Verwaltungsausschusses der Stadt Bad Bentheim hat Günter Niemeyer am Montagabend seine Pläne für das ehemalige Möbelhaus Wendland in Gildehaus vorgestellt. Die Stadtverwaltung hatte im September eigene Pläne für das Grundstück veröffentlicht. „Ich bin dort Anlieger und weiß, dass das Möbelhaus seit vielen Jahren zum Verkauf steht. Ich wollte keine Bauruine mitten im Ort“, sagte Niemeyer zur Einführung.

Als Vorbild für die Fassade habe er die alte Villa Pohlmann, die 1966 abgerissen wurde, genommen, erläuterte er. „Die Denkmalpflege war von meinem Entwurf begeistert“, sagte er. Dem Ingenieur schwebt vor, das Möbelhaus teilweise erst zurückzubauen und dann neue Geschosse aufzusetzen. Mehrere Ladengeschäfte sowie Wohnungen sollen darin entstehen. Der Grundriss soll dabei nicht verändert werden.

Die heutigen Eigentümer leben in einem Haus, das direkt an das Möbelhaus anschließt. Der heutige Garten würde für Parkplätze und Abstellräume genutzt. Insgesamt soll es zehn Stellplätze für die Autos der Bewohner und zehn weitere für die Öffentlichkeit vor dem Gebäude geben. Im Gebäude ist ein Fahrstuhl geplant. Außen soll es eine Glasfassade geben, die von den Bewohnern mit Lamellenelementen abgeschirmt werden können. „Für alle Wohnungen und auch für die Läden gibt es schon eine Warteliste mit Interessenten“, sagte Niemeyer im Ausschuss.

Einen Dorfplatz, wie in die Verwaltung in ihren Plänen vorgesehen hat, sieht er in seinem Konzept auf ähnliche Art realisiert. „Nur passen Läden viel besser zu einem Dorfplatz“, meinte er.

„Die Eigentümer haben für den Verkauf eine Frist bis Ende des Jahres gesetzt“, führte Niemeyer nochmal aus. „Das ist keine Drohung“, betonte er weiter. Das Ehepaar wolle – wenn bis dahin kein verbindlicher Notarvertrag zustande gekommen ist – seine Wohnung grundlegend renovieren und dort wohnen bleiben. Niemeyer hat einen Bauantrag gestellt, der aber derzeit zurückgestellt ist. „Mir sind die Hände gebunden“, sagte er. Er wolle eine positive Entwicklung der Gildehauser Dorfmitte. Einer realisierbaren Planung der Stadtverwaltung stehe er auch nicht im Wege.