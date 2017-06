In Türkei festgehaltener Fotograf nach Frankreich zurückgekehrt

dpa Paris. Der einen Monat lang in der Türkei festgehaltene französische Fotograf Mathias Depardon hat bei seiner Rückkehr an das Schicksal anderer Journalisten in dem Land erinnert. „Das ist für mich die Gelegenheit, ein Zeichen der Unterstützung an meine Kollegen zu schicken, die in der Türkei inhaftiert sind“, sagte Depardon nach seiner Ankunft in Frankreich. Die türkischen Behörden hatten Depardon gestern aus der Abschiebehaft entlassen. Der Fotograf war für das Magazin „National Geographic“ im Südosten der Türkei im Einsatz, als er am 8. Mai festgenommen wurde.