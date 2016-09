In Syrien entführte Deutsche frei

dpa Berlin. Eine in Syrien entführte Deutsche und ihr in Gefangenschaft geborenes Kind sind frei. Die beiden seien in die Türkei gebracht worden, sagte eine Sprecherin des Auswärtigen Amts. Die Organisation Reporter ohne Grenzen äußerte sich erleichtert. „Wir freuen uns mit den Angehörigen und Kollegen der Entführten, dass diese tragische Entführung zu Ende ist“, sagte Geschäftsführer Christian Mihr. Der Fall mache erneut bewusst, „welchen unkalkulierbaren Gefahren Journalisten im syrischen Bürgerkrieg ständig ausgesetzt sind“. Die Frau war vergangenes Jahr verschwunden.