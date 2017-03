gnGrasdorf/Esche. Der SSC Grasdorf 1994 hat vor einigen Tagen zum alljährlichen „Tag der Umwelt“ aufgerufen. Früh trafen sich Jung und Alt, um die Straßen- und Wegesränder im Ort von achtlos weggeworfenem Müll zu befreien. „Es ist jedes Jahr wieder verwunderlich, auf welche Raritäten man so stößt“, berichtete Heinrich Lefers, der für den SSC die Organisation übernommen hat. „Wir haben neben Autoreifen und Kanistern auch eine Fritteuse aus dem Graben geborgen.“ Besonders das Verpackungsmaterial von in Nordhorn ansässigen Imbissketten füllte die über 50 Säcke der 30 Sammler.(...) Link zum Artikel: http://www.gn-online.de/nachrichten/in-esche-und-grasdorf-wird-sauber-gemacht-186717.html

Auch in Esche waren vor einigen Tagen Müllsammler unterwegs, um die Landschaft zu säubern. Unter der Leitung der Escher Jägerschaft befreiten die Teilnehmer Straßenränder vom Unrat und brachten diesen zur Mülldeponie nach Wilsum. Die Unsitte, Müll in der freien Natur zu entsorgen, führte auch in diesem Jahr bei den Teilnehmern der Aufräumaktion zu Unverständnis und Kopfschütteln.

gn Grasdorf/Esche. Der SSC Grasdorf 1994 hat vor einigen Tagen zum alljährlichen „Tag der Umwelt“ aufgerufen. Früh trafen sich Jung und Alt, um die Straßen- und Wegesränder im Ort von achtlos weggeworfenem Müll zu befreien. „Es ist jedes Jahr wieder verwunderlich, auf welche Raritäten man so stößt“, berichtete Heinrich Lefers, der für den SSC die Organisation übernommen hat. „Wir haben neben Autoreifen und Kanistern auch eine Fritteuse aus dem Graben geborgen.“ Besonders das Verpackungsmaterial von in Nordhorn ansässigen Imbissketten füllte die über 50 Säcke der 30 Sammler.

Müll in der Landschaft ist nicht schön anzusehen. In Esche und Grasdorf haben die Bürger deshalb den Unrat beseitigt, darunter waren diesmal auch Autoreifen und eine Fritteuse.

In Esche und Grasdorf wird sauber gemacht

