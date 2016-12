Im Zoo beginnt erst jetzt die Weihnachtszeit

Nordhorn. Während wir Menschen alle Geschenke schon am Heiligabend ausgepackt, bestaunt und vielleicht sogar bereits aufgegessen haben, geht es bei den Tieren im Tierpark Nordhorn jetzt erst so richtig los mit der „Weihnachtszeit“. Denn nun können die Tierpfleger die nicht mehr gebrauchten Tannenbäume vom Weihnachtsmarkt in die Gehege bringen.

Während Wellensittiche und Schopftauben sie als Versteckmöglichkeiten nutzen, zerren die Bunten Bentheimer Schweine an den Bäumen und benutzen sie als Spielzeug. Für Ziegen, Esel und vor allem Stachelschweine sind Tannenbäume dagegen ein Festtagsschmaus! Sie nagen fleißig die Baumrinde ab, kauen auf den Tannenzweigen herum und fressen den Baum nach und nach auf.

Den „Paprikaschmuck“, den ihnen die Tierpfleger drangehängt haben, futtern sie dabei natürlich auch mit auf. Ebenso wie die „Geschenke“ in Form von trockenem Brot, Möhren oder anderem Gemüse, die die Tierpfleger den Stachelschweinen unter den Weihnachtsbaum gelegt haben. So wird die Nach-Weihnachtszeit zum Fest für die Tiere im Tierpark Nordhorn.

Dossier zum Thema Neues aus dem Tierpark Nordhorn