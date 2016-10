gnNordhorn. Von Freitag, 14. Oktober, bis Sonntag, 16. Oktober, dreht sich wieder alles für die ganze Familie um die „tolle Knolle“: Tante Sofie, Onkel Jan und weitere Familienmitglieder von der Vechtehoffamilie wollen mit interessierten Besuchern ein kleines Fest rund um die Kartoffel feiern. Täglich ab 11 Uhr können die Kinder im Kartoffeldruckverfahren hübsche Leinenbeutel in der Heuremise gestalten. Außerdem hat sich die Familie kulinarisch wieder einiges einfallen lassen.(...) Link zum Artikel: http://www.gn-online.de/nachrichten/im-tierpark-dreht-sich-alles-um-die-tolle-knolle-168500.html

„Aus der guten Stube des Vechtehofes wehen einem in diesen Tagen daher fantastische Gerüche entgegen“, verspricht der Familienzoo am Heseper Weg: „Auf der alten Kochmaschine werden Reibekuchen gebraten und frisches Apfelmus gegart. Über dem offenen Feuer wartet ein dicker Topf mit deftiger Kartoffelsuppe auf hungrige Gäste, während dicke Erdäpfel im Backofen der Kochmaschine garen und mit einem leckeren Kräuterdip verzehrt werden können. Und bei fröhlich knisterndem Herdfeuer schmeckt alles doppelt so gut wie zu Hause.“

Eine dreitägige Aktion rund um die Kartoffel kündigt der Tierpark Nordhorn am historischen Vechtehof an. Im Mittelpunkt der Aktionstage steht die Kartoffel.

