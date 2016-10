„Im Prinzip nur Seife“ im Nordhorner Trinkwasser

Die Verunreinigung des Trinkwassers in Bookholt durch Löschschaum war weniger gefährlich als befürchtet. Vertreter von NVB, Gesundheitsamt und Stadt Nordhorn erklärten am Montag, eine Gesundheitsgefährdung gebe es nicht.

Nordhorn. Bei einem nächtlichen Löscheinsatz an der Pestalozzistraße war es – wie berichtet – in der Nacht zum Sonntag zur Verunreinigung des Trinkwassers durch Löschschaum gekommen. Aus Wasserhähnen im Umkreis des Brandorts quoll am Sonntagmorgen statt klarem Trinkwasser weißer Schaum.

Inzwischen steht fest, dass Löschwasser, das mit einem Schaummittel versehen war, aus einem Feuerwehrfahrzeug ins Wasserversorgungsnetz der NVB zurückgedrückt worden ist. Dieses Schaummittel mit der Bezeichnung „Sthamex-class A 0,5 %“ ist ein Löschmittel auf Basis synthetischer Tenside – im Prinzip also, wie ein Feuerwehrmann es ausdrückte „nichts als eine stark schäumende Seifenverbindung“.

Die Nordhorner Wehr vermischt ihr Löschwasser in der Regel mit einem Prozent dieses Schaummittels. Bei dem Löscheinsatz an der Pestalozzistraße wurden nach Angaben der Feuerwehr insgesamt zehn Liter Schaummittel verbraucht. Davon könne maximal ein Liter ins Trinkwassernetz zurückgedrückt worden sein, versicherten Stadtbrandmeister Mathias Kühlmann und Ortsbrandmeister Klaus Hindriks auf GN-Anfrage. Offen blieb, ob es sich um einen technischen Fehler oder eine Fehlbedienung handelt.

Für Feuerwehr, NVB und Stadt Nordhorn steht indessen fest, dass die Verunreinigung behoben ist. Am Sonntag waren – wie berichtet – die Wasserleitungen im Umfeld abgesperrt und durchgespült worden. „Wir haben mit bis zu 800.000 Liter Wasser gespült. Die Leitungsnetze sind wieder sauber“, verspricht der Leiter des NVB-Bereichs Wasserversorgung, Jan-Hermann Hans.

Eine etwaige Gesundheitsgefährdung für die Bevölkerung schließen die Behörden aus. Das Gesundheitsamt war zwar eingeschaltet worden, sah aber für weitergehende Wasseranalysen keine Veranlassung. Das Schaummittel gelte nicht als hochgiftig und sei nur in ganz geringen Konzentrationen ins Trinkwasser gelangt. Selbst wer dieses Wasser getrunken habe, müsse deshalb keine Gesundheitsschäden befürchten, erklärte ein Sprecher der Behörde gestern im Nordhorner Rathaus.

Den Vorwurf von Anwohnern, man sei nicht rechtzeitig informiert worden, weisen die Verantwortlichen zurück. Betroffen von der Trinkwasser-Verunreinigung waren nach Angaben des städtischen Ordnungsamts maximal 533 Personen. So viele Bürgerinnen und Bürger sind in den Haushalten des betroffenen Bereichs gemeldet.

Diese Betroffenen sind nach Ansicht von Feuerwehr und NVB rechtzeitig informiert worden, sobald Art, Ausmaß und Gefährlichkeit der Verunreinigung bekannt gewesen seien. Da frühzeitig klar gewesen sei, dass es um das vergleichsweise „harmlose“ Schaummittel geht, sei es auch richtig gewesen, nicht sofort die gesamte Wasserversorgung abzuschalten. „Wir wollten vermeiden, dass sich nach einer Abschaltung die Strömungsverhältnisse im Netz ändern und so die Verunreinigung weiter im Netz verteilt wird“, erklärte NVB-Geschäftsführer Dr. Michael Angrick. Er nannte es „eine beachtliche Leistung“, dass Feuerwehr und NVB am Sonntagvormittag so schnell 40 freiwillige Helfer aufbieten konnten, um im Umkreis an jeder Haustür zu klingeln und die Bewohner zu informieren.

Dass schaummittelhaltiges Löschwasser ins NVB-Netz zurückgedrückt wurde, mag technisches oder menschliches Versagen sein. Dass aber überhaupt Löschwasser ins öffentliche Wassernetz zurückgedrückt werden kann, beschäftigt die Feuerwehren seit Jahren. Bundesweit mehren sich die Forderungen, Feuerwehren in Zukunft zu verpflichten, bei der Wasserentnahme aus öffentlichen Hydranten Standrohre mit eingebautem Rückflussverhinderer zu verwenden.

Aber erst seit dem 13. September 2016 gibt es eine – rechtlich unverbindliche – Fachempfehlung des Fachausschusses Technik im Deutschen Feuerwehrverband über die „Vermeidung von Beeinträchtigungen des Trinkwassers durch Löschwasserentnahmen am Hydranten“. Sie erinnert an die gesetzliche Vorgabe der Trinkwasserverordnung, Trinkwassersysteme vor Verunreinigungen zu schützen. Zugleich stellt die Empfehlung aber fest, dass es geeignete, normierte „Systemtrenner“ für die Feuerwehren noch gar nicht gibt, und empfiehlt Übergangslösungen – mit Vor- und Nachteilen.

Über diese Übergangslösungen wird nun auch bei der Feuerwehr Nordhorn nachgedacht. „Wir kennen die Empfehlung seit sechs Wochen“, so Stadtbrandmeister Kühlmann, „und sind nun von den Ereignissen überholt worden.“ In Neuenhaus war man schneller. Die dortige Feuerwehr nutzt bereits Wasserentnahmestandrohre mit Rückschlagventilen – als einzige im Landkreis.

