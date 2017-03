Im Gildehauser Wohngebiet steht das Regenwasser

Gildehaus. Monika Aldemester ist verzweifelt – und auch wütend. Seit sie 2012 ein Haus an der Pieper-Werning-Straße bezogen hat, kämpft sie gegen das Wasser. „Ich habe jetzt schon zum dritten Mal meinen Flur neu tapezieren müssen“, sagt sie. Die Feuchtigkeit ist in die Wände gezogen, Schimmelflecken sind erkennbar. Ein Luftentfeuchter auf dem Fußboden kann wohl nur einen Bruchteil von dem abfangen, was eigentlich nötig wäre. Monika Aldemester erzählt, dass sie nicht die Einzige sei, die Probleme mit dem Wasser habe. „Das ist hier bekannt. Das betrifft alle in der Nachbarschaft. So kann das nicht weitergehen. Die Stadt muss endlich etwas unternehmen.“

Keine Oberflächenentwässerung

Das Problem: Es gab keine Oberflächenentwässerung im Bereich Bentheimer Straße/Einfahrt Pieper-Werning Straße. „Das habe ich erfahren, als ich beim Trink- und Abwasserverband (TAV) angerufen und gefragt habe, ob die Abflüsse gereinigt werden könnten.“ Schon bei den kleinsten Niederschlägen stehe das Wasser auf der städtischen Grünfläche vor ihrem Haus. Das Wasser sei sogar schon über die Bodenplatte direkt in ihr Haus gelaufen. „Das war vor fast genau einem Jahr. Und das war nicht nur bei mir der Fall“, klagt Monika Aldemester. „Ich habe das Grundstück erschlossen gekauft. Hier muss etwas passieren“, ist Aldemester überzeugt. „Der TAV hat mir mitgeteilt, ich müsse mich mit diesem Problem an die Stadt wenden.“ Das tat sie dann auch.

„Maßnahmen reichen nicht“

Auf ihrem Wohnzimmertisch hat Monika Aldemester einen Bebauungsplan ausgebreitet, den sie sich besorgt hat. „Hier sind zwei offene Wasserführungen überbaut worden, ohne für eine neue Oberflächenentwässerung zu sorgen“, sagt sie und deutet auf die Stelle. „Das habe ich auch dem Bürgermeister in seiner Sprechstunde gezeigt“, sagt Aldemester. Nach Langem Hin und Her habe die Stadt dann dem TAV den Auftrag erteilt, eine Entwässerungsrinne an der Grünfläche zu installieren. Im November vergangenen Jahres sei das gewesen. Unter der Rasenfläche und unter der Ein- und Ausfahrt an der Pieper-Werning-Straße seien Rohre verlegt worden. „Drei Meter ist diese Entwässerungsrinne breit. Ich glaube nicht, dass das ausreicht“, findet Monika Aldemester, die den nächsten Starkregen bereits fürchtet. „Der Bürgermeister hatte im vergangenen Jahr zugesagt, sich vor Ort ein Bild zu machen, wenn die Arbeiten mit der Entwässerungsrinne erledigt sind. Bislang ist er noch nicht hier gewesen“, sagt sie.

Stellungnahme des Bürgermeisters

Die GN fragten bei Bad Bentheims Bürgermeister Dr. Volker Pannen nach. „Wir haben dort Veränderungen durchgeführt, diese sind nach Ansicht von Frau Aldemester allerdings noch nicht ausreichend. Wir werden das nachprüfen und verbessern. Allerdings bewerten wir die Situation nicht als so dramatisch.“ Er stehe in regelmäßigem Kontakt zum TAV, der ja für das Niederschlagswasser zuständig sei, so Volker Pannen. „Gleichwohl muss die Stadt natürlich, wenn sie ein Baugebiet ausweist und dadurch ein Graben verschwindet, für Alternativen sorgen.“

Eigeninitiative

Monika Aldemester hat zwischenzeitlich auf eigene Kosten eine Drainage legen lassen, um das Wasser hinter ihrem Grundstück in einen kleinen Bauchlauf abzuleiten. „Bei hohem Wasserspiegel wird aber selbst die Drainage überflutet. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis das Wasser wieder an unseren Innenwänden hochzieht.“