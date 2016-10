Im Angriff hat die HSG noch Luft nach oben

fh Nordhorn. Die HSG Nordhorn-Lingen erwartet Sonnta mit dem EHV Aue (17 Uhr, Emsland-Arena) den Vorletzten der 2. Handball-Bundesliga. Doch nach dem Tabellenstand will Heiner Bültmann die Gäste aus dem Erzgebirge nicht bewerten. „Das wäre der größte Fehler, den wir machen können“, sagt der HSG-Trainer, der die Mannschaft seines Trainer-Kollegen Maik Handschke vor der Saison „als Geheimfavorit auf dem Zettel“ hatte. Schließlich hielten sich die Abgänge beim Tabellensiebten des Vorjahres in Grenzen. Mit Marc Pechstein von Empor Rostock wurde ein Rückraumspieler mit Shooter-Qualitäten geholt. Und zu den vielen bewährten Kräften zählt mit dem 18 Jahre alten Linkshänder Gregor Remke ein Rückraumspieler, der unter Experten als eines der größten deutschen Talente gilt. „Wir wissen um die Qualität von Aue“, sagt Bültmann, dem der Fehlstart des EHV ein Rätsel ist. „Schwer zu sagen, warum sie sich so schwertun“, sagt er, doch nach dem Start mit 2:12 Punkten ist auch klar: „Die stehen mit dem Rücken zur Wand.“

Daher ist mit einer kampfbetonten Partie zu rechnen. Denn auch für die Gastgeber steht einiges auf dem Spiel. So wie die Auer dreimal nur mit einem Tor verloren, haben die Nordhorner zwei der letzten drei Spiele mit einem Treffer Differenz gewonnen. Und das zarte Pflänzchen des Aufschwungs will der Tabellenzwölfte (6:8 Punkte) weiter aufpäppeln: „Wir wollen jetzt den nächsten Schritt machen und unser Punktekonto ausgleichen“, sagt Bültmann.

Die Knappsiege gegen Emsdetten (24:23) und in Kreuztal gegen Ferndorf (22:21) waren aber nicht nur gut für die Bilanz. Bültmann verspricht sich davon bei seinen Spielern auch „einen Tick mehr Selbstvertrauen“ und als direkte Auswirkung auch „einen Tick mehr Leichtigkeit für unser Spiel, der uns in Ferndorf noch abging“. Trotz des Fehlens des verletzten Abwehrchefs Frank Schumann, versieht die Defensive zuverlässig ihren Dienst. Luca de Boer und Asbjörn Madsen harmonieren bestens in der Innenverteidigung und Stephan Wilmsen ist als Backup eine wertvolle Unterstützung; der 37-Jährige wird auch gegen Aue wieder aushelfen.

Potenzial sieht Bültmann allerdings im Angriff: „Da haben wir noch Luft nach oben.“ Vor allem am Abschluss haperte es zuletzt. „Unsere Wurfquoten sind nicht so gut, obwohl wir viele gute Situationen herausspielen“, sagt Bültmann. Nach der Verletzung von Lutz Heiny (Kreuzbandriss) sind die anderen Rückraumspieler um so mehr gefordert. Eventuell rückt Linkshänder Lars Bergmann als zusätzliche Alternative aus der Reserve auf. Gegen Aue wird es vor allem darauf ankommen, gegen die 5:1-Abwehr, in der Bültmann die Gäste von Beginn an erwartet, gute Lösungen zu finden. Gegen Kevin Roch als vorgezogenen Spieler, der mit einer Körperlänge von 1,98 m erhebliches Störpotenzial besitzt, „ist es wichtig, dass wir keine Fehler machen“, fordert der Trainer, der mit einem engen Spiel rechnet, denn: „Beide Mannschaften werden kämpferisch alles reinhauen.“