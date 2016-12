Ifo-Institut erwartet fortgesetzten Aufschwung

dpa Berlin. Das Ifo-Institut für Konjunkturforschung rechnet mit weiterem moderatem Wachstum in Deutschland in den kommenden beiden Jahren. 2017 dürfte das Bruttoinlandsprodukt real um 1,5 Prozent steigen, 2018 dann um 1,7 Prozent, so die in Berlin vorgelegte Prognose. Das Ifo-Institut weist allerdings darauf hin, dass seine Prognose mit außerordentlich hohen Risiken behaftet sei: Das Brexit-Referendum, die US-Präsidentenwahl und die gescheiterten Verfassungsreform in Italien könnten weitreichende Folgen für die Weltwirtschaft und Deutschland haben.