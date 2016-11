Ibrahimovic bleibt bis 2018 in Manchester

Mehr aus diesem Ressort

Dem Europa-Abenteuer der Mainzer steht ein abruptes Ende bevor. In St. Étienne muss die Schmidt-Elf siegen, um weiter Chancen zu haben. Auf Schalke kann Trainer Weinzierl Personal schonen und international bereits für das nächste Jahr planen. mehr...

Der geschasste US-Coach Jürgen Klinsmann wendet sich in einem Video erstmals nach seinem Rauswurf an Fans und Spieler. „Es ist jetzt vorbei, und das respektiere ich“, sagt er. Aber wie geht es weiter für ihn? mehr...

Der siebte Einzug ins Achtelfinale der Champions League soll Bayer Leverkusen Auftrieb geben, auch in der Bundesliga in die Erfolgsspur zu finden. Ein 1:1 bei ZSKA Moskau reichte zum vorzeitigen Weiterkommen in der Königsklasse. mehr...