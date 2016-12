IBM-Chefin kündigt vor Trump-Treffen 25 000 neue Jobs in USA an

dpa New York. Heute steht in New York ein Treffen zwischen dem künftigen US-Präsidenten Donald Trump und Chefs von Tech-Konzernen an. Kurz vorher hat das IT-Unternehmen IBM 25 000 Neueinstellungen angekündigt. Das Vorhaben solle in den kommenden vier Jahren in den USA umgesetzt werden, schrieb IBM-Chefin Ginni Rometty in einem Beitrag für die Zeitung „USA Today“. Im selben Zeitraum werde der Konzern auch eine Milliarde US-Dollar in Aus- und Weiterbildung seiner US-Beschäftigten investieren. Trump hatte die Tech-Konzerne aufgefordert, mehr Produktion in die Heimat zu bringen.