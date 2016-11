Hurrikan „Otto“: Zahl der Opfer steigt

dpa San José. Nach dem Hurrikan „Otto“ in Mittelamerika ist die Zahl der Opfer am Wochenende auf 15 gestiegen. In Costa Rica wurde ein einjähriges Mädchen unter Schutt und Lehm tot aufgefunden. Damit haben allein in Costa Rica zehn Menschen das Leben verloren. Vier weitere Opfer wurden in Panama verzeichnet. In Nicaragua starb eine Frau an einem Herzinfarkt. „Otto“ war am Donnerstag als Hurrikan der Stufe zwei an der Karibikküste auf Land getroffen. Am Freitag wurde er zu einem Tropensturm heruntergestuft.