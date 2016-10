dpa Miami. Nach seinem tödlichen Zug durch die Karibik mit mehr als 100 Toten allein in Haiti bangt die Ostküste Floridas vor Hurrikan „Matthew“. Das Hurrikan-Zentrum in Miami sprach von einem „extrem gefährlichen Sturm“, US-Präsident Barack Obama verhängte den Notstand für Florida und South Carolina. „Matthew“ hat zuletzt wieder an Stärke gewonnen und steuert Florida als Hurrikan der zweitstärksten Kategorie 4 an - mit Windgeschwindigkeiten von mehr als 220 Stundenkilometern.