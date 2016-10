Hurrikan „Matthew“ steuert Florida an

dpa Miami. Nach seinem tödlichen Zug durch die Karibik hat der Hurrikan „Matthew“ Kurs auf die Ostküste Floridas genommen. Dort könnte er in der Nacht (Ortszeit) als Hurrikan der zweitstärksten Kategorie 4 auf Land treffen und danach in unmittelbarer Küstennähe nordwärts ziehen. Von Miami im Süden Floridas bis hinauf nach South Carolina sind mehr als zwei Millionen Menschen aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen. Zuvor hatte „Matthew“ vor allem in Haiti schwere Überschwemmungen und Zerstörungen verursacht. Allein hier starben mindestens 108 Menschen.