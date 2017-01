Hunderte Kältetote seit 1991 - Linke: „Skandal“

dpa Berlin. Hunderte Menschen ohne Wohnung sind einer Schätzung zufolge in den vergangenen Jahren in Deutschland an Unterkühlung gestorben. Darauf wies die Linken-Abgeordnete Sabine Zimmermann hin. „Es ist unendlich traurig und ein Skandal, dass Menschen in Deutschland erfrieren“, sagte Zimmermann der dpa. Seit 1991 seien in Deutschland mindestens 289 wohnungslose Menschen gestorben, teilte Zimmermann unter Berufung auf die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe mit. Zimmermann warf der Bundesregierung vor, sich nicht um das Problem zu kümmern.