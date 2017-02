Hubsteiger sackt in Samern in Waldboden ein

Die Feuerwehren Schüttorf und Ohne rückten am Dienstag zu einem Einsatz in Samern aus. Ein Hubsteiger sackte am Ohner Diek in den weichen Boden ein. Zwei Männer blieben dabei unverletzt.

gn Samern. Einen ungewöhnlichen Einsatz hatten die Kameraden der Feuerwehren Schüttorf und Ohne am Dienstagmorgen gegen 10.45 Uhr am Ohner Diek in Samern. Arbeiter waren auf einem Bauernhof damit beschäftigt, Äste aus Bäumen heraus zu schneiden. Mithilfe eines Hubsteigers arbeiteten sie in etwa 15 Meter Höhe. Der weiche Boden machte den Arbeitern allerdings einen Strich durch die Rechnung. Die Stützen des Hubsteigers versanken in der Erde, der Hubsteiger neigte sich und blieb schräg in den Ästen hängen. Die Männer konnten folglich den Hubsteiger nicht mehr herunterfahren. Die Feuerwehr Schüttorf rückte mit einer Drehleiter an, um die beiden aus ihrer misslichen Lage zu befreien. Schließlich wurden Äste aus dem Baum geschnitten, sodass der Hubsteiger wieder herunter gefahren werden konnte.