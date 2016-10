HSV strebt gegen Eintracht Frankfurt ersten Saisonsieg an

Mehr aus diesem Ressort

Nico Rosberg reichen drei zweite Plätze und ein dritter Rang zum WM-Titel in den noch ausstehenden vier Formel-1-Rennen in dieser Saison. Selbst dann, wenn Titelverteidiger Lewis Hamilton im zweiten Mercedes alle vier Rennen gewinnen sollte. mehr...

In der ersten Halbzeit dominiert Mainz 05 den RSC Anderlecht, schafft letztlich aber nur ein 1:1. In der Europa League ist für den Bundesligisten damit aber weiter alles möglich. mehr...

Trotz zahlreicher Ausfälle hat Schalke den Belastungstest in Krasnodar bestanden. Jewgeni Konopljanka beschert dem Revierclub den dritten Sieg im dritten Europa-League-Spiel. Im Rückspiel in 14 Tagen kann der Einzug in die K.o.-Runde perfekt gemacht werden. mehr...