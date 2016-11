HSV reist ohne Torwart Adler nach Hoffenheim

Mehr aus diesem Ressort

Wie viele Tiefschläge können die Bamberger Basketballer verkraften? In der Euroleague setzte es die nächste knappe Niederlage. Doch für den deutschen Meister geht es weiter Schlag auf Schlag. Am Sonntag steht in der Bundesliga das schwere Auswärtsspiel bei ALBA Berlin an. mehr...