HSV-Aufsichtsrat stärkt Beiersdorfer - Spahic verletzt

Das dritte Spiel im Duell um die Schachkrone in New York ist mit einem weiteren Remis zu Ende gegangen. mehr...

Es hat lange gedauert, bis Arminia Bielefeld den Nachfolger des beurlaubten Trainers Rüdiger Rehm präsentieren konnte. Jürgen Kramny, mit dem VfB Stuttgart in die 2. Liga abgestiegen, soll die Ostwestfalen vor dem Sturz in die Drittklassigkeit bewahren. mehr...

Dirk Nowitzki verpasste auch die Partie bei den New York Knicks. Seine Hoffnung richtet sich auf ein Comeback am Mittwoch in Boston. Ohne den deutschen Star kassiert Dallas im neunten Match die siebte Niederlage. mehr...