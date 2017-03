HSG verliert Derby in Emsdetten mit 24:28

Nach einer 13:12-Pausenführung fand die HSG Nordhorn-Lingen nach der Pause überhaupt nicht in Tritt. Der Sieg der Gastgeber in diesem Derby der 2. Handball-Bundesliga war verdient.

Emsdetten. Die HSG Nordhorn-Lingen hat das Derby der 2. Handball-Bundesliga gegen den TV Emsdetten verloren. Vor mehr als 2000 Zuschauern am Sonnabend in der Emshalle setzten sich die Gastgeber verdient mit 28:24 (12:13) durch. In einem von beiden Teams vor allem kämpferisch auf hohem Niveau geführten Duell hatten die Westfalen im überragenden Torhüter Konstantin Madert (18 Paraden) und im acht Mal erfolgreichen Torjäger Georg Pöhle ihre Sieggaranten. Bei der HSG haperte es vor allem im Angriff, der zu viele freie Chancen vergab. „Das war ein sehr, sehr wichtiger Abend für den Handball in Emsdetten“, sagte TVE-Trainer Daniel Kubes, „die Halle war das erste Mal ausverkauft, seit ich hier bin. Ich bin sehr glücklich.“ Sein Kollege Heiner Bültmann monierte bei seinem Team: „Wir haben das Torewerfen vergessen.“

Das galt vor allem für die ersten 15 Minuten der zweiten Halbzeit. Nur drei Treffer bis zur 45. Minute – das war ein verheerender Auftakt nach der Pause. Ganz anders die Emsdettener: Mit einem 10:2-Lauf zwischen der 30.und 44. Minute stellten sie die Weichen auf Sieg und gingen mit bis zu fünf Toren in Führung (20:15/44.). Die HSG versuchte zwar mit personellen Rochaden und Abwehrumstellungen die Partie noch zu drehen, doch am Ende war der schwache Abschluss ein zu großes Manko, um etwas Zählbares mitzunehmen.

In der ersten Halbzeit hatten die Gastgeber bis zum 8:6 (19.) die Nase vorn. Sie profitierten dabei vor allem von einem gut aufgelegten Konstantin Madert im Tor und einer gut postierten Abwehr, die es dem HSG-Angriff sehr schwer machte. Erst als Nordhorn-Lingen ab Mitte des ersten Durchgangs in der Deckung immer besser stand und Torhüter Björn Buhrmester sich ebenfalls steigerte, schlug das Pendel zu Gunsten der Grafschafter aus. Mit einem 4:0-Lauf verschafften sie sich eine 10:8-Führung; Luca de Boer und Patrick Miedema erzielten Anschlusstreffer und Ausgleich; Jens Wiese sorgte beim 9:8 (21.) für die erste HSG-Führung. Und Pavel Mickal erhöhte auf 10:8 (23.). Ärgerlich: Der zwischenzeitliche Drei-Tore-Vorsprung (13:10/29.) schmolz bis zur Halbzeitpause auf einen Treffer zusammen, weil die Emsdettener in der letzten Minute noch zu zwei Toren durch Georg Pöhle kamen.

„Die erste Halbzeit haben wir nicht clever genug zu Ende gespielt“, analysierte HSG-Kreisläufer Luca de Boer, der als Jugendlicher das Trikot des TV Emsdetten trug, „dadurch gehen wir mit einem Negativ-Erlebnis in die zweite Halbzeit.“ Der schwache Auftakt nach der Pause war für seinen Trainer der Knackpunkt der Partie: „Das hat uns die Chance gekostet, hier etwas mitzunehmen“, sagte Bültmann, der sein Team für die kämferische Leistung lobte. „Es hat vieles gepasst, nur das Ergebnis nicht“, sagte er, „spielerisch geht es natürlich besser.“

