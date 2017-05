HSG trifft im Euregium auf den ASV Hamm

Am Sonntag werden neben Stephan Wilmsen auch Lars Bergmann und Levin Zare im Kader der HSG Nordhorn-Lingen stehen. Nach dem Derby will der Handball-Zweitligist seinen zweiten Zugang vorstellen.

Nordhorn. Noch hält sich die HSG Nordhorn-Lingen bedeckt, was eine vom Handball-Zweitligisten in den sozialen Medien angekündigte Personalie angeht: Nach dem letzten Heimspiel am Sonntag (17 Uhr) im Euregium gegen den ASV Hamm-Westfalen soll ein neuer Spieler vorgestellt werden. Die (freilich nicht ganz ernst gemeinten) Spekulationen der Fans reichten von Bundesliga-Star Holger Glandorf bis HSV-Fußballer Pierre-Michel Lasogga. Viele tippen aber auf eine Rückkehr von Toon Leenders. Immerhin: Auf der Position am Kreis hat die HSG Handlungsbedarf, weil Asbjörn Madsen nach der Saison nach Dänemark zurückkehrt. Und es ist kein Geheimnis, dass sich der Niederländer Leenders in Nordhorn immer wohl gefühlt hat. Der zweite Zugang nach Philipp Vorlicek (vom TBV Lemgo II) soll direkt nach dem Derby gegen Hamm präsentiert werden.

Asbjörn Madsen hat die Euregio-Klinik nach seinem operativen Eingriff an der verletzten Schulter schon am Donnerstag wieder verlassen können, wird für die HSG aber natürlich nicht mehr auf der Platte stehen. Im dünn besetzten Innenblock der Gastgeber hilft erneut Stephan Wilmsen aus, zum Kader gegen die Westfalen werden voraussichtlich auch Lars Bergmann und Levin Zare gehören. „Es ist personell wie seit Wochen schwierig“, sagt Trainer Heiner Bültmann, „aber wir wollen an die jüngsten Erfolge gegen Rimpar und in Neuhausen anknüpfen und uns mit einem Sieg aus dem Euregium verabschieden.“

Für die HSG-Handballer ist es am Sonntag das letzte Saisonspiel in der Nordhorner Halle, der Abschluss gegen die SG Leutershausen und die entsprechende Party mit den Fans findet am Sonnabend, 10. Juni, in der Lingener Emsland-Arena statt. „Wir haben in dieser Zweitliga-Spielzeit im Euregium nur gegen Eisenach verloren – und das soll auch so bleiben“, sagt Bültmann und hofft trotz hochsommerlichen Wetters auf die Unterstützung des heimischen Publikums – zumal sich aus Hamm gleich zwei voll besetzte Fanbusse angekündigt haben.

Der ASV stand – für viele überraschend – lange auf einem Abstiegsplatz und ist auch nach drei Siegen in Folge immer noch nicht gerettet. „Dabei hat Hamm eine richtig gute, breit besetzte Mannschaft“, wundert sich Bültmann, der im Video-Studium alleine acht einsatzbereite Rückraumspieler beim Gegner gezählt hat. Zum Vergleich: Bei der HSG tragen seit Wochen drei Leute die Last im Rückraum. Eklatant war vor allem die Auswärtsschwäche der Westfalen: Bis Ende Februar holte die Mannschaft in fremden Hallen überhaupt keinen Punkt, der erste Sieg gelang erst am 13. Mai in Konstanz. 28:26). „Das ist eigentlich nicht zu erklären, zumal Hamm zu Hause eine ordentliche Bilanz erreicht“, sagt Bültmann, weiß aber auch: „Wir dürfen da gar nichts sagen. Wir hatten vor einigen Jahren auch eine Saison, in der auswärts einfach gar nix lief.“