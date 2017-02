HSG setzt gegen Bietigheim auch aufs Tempospiel

Der Nordhorner Handball-Zweitligist tritt am Sonntag (18 Uhr) ohne die verletzten Nicky Verjans und Lutz Heiny beim Tabellendritten an. In Ludwigsburg wird es auch darauf ankommen, sich die Kräfte gut einzuteilen.

Nordhorn. Natürlich passt es der HSG Nordhorn-Lingen überhaupt nicht, dass sie in den nächsten rund zwei Monaten ohne ihren Kapitän Nicky Verjans auskommen muss. Der für das HSG-Spiel so wichtige Niederländer wird nach der vor einer Woche in Leutershausen zugezogenen Innenband-Verletzung wohl mindestens neun Punktspiele nicht dabei sein können, erstmals fehlt er am Sonntag (18 Uhr) im schweren Auswärtsspiel bei der SG BBM Bietigheim. „Ein schwerer Verlust“, betont Trainer Heiner Bültmann. Weil Allrounder Patrick Miedema, der den Nordhorner Kapitän im Angriff ersetzen wird, auch in der Abwehrkette spielen kann, ergibt sich daraus eine wenn auch kleine Möglichkeit: „Es kann für unser Tempospiel ein Vorteil sein, weil wir einen Angriff-Abwehr-Wechsel weniger haben“, sagt Bültmann.

Das bedeutet auch: Im Gegensatz zur heiklen Phase vor einem Jahr, als die HSG-Handballer angesichts ihrer großen Personalprobleme das Tempo im Spiel gerne auch mal verschleppten, will Bültmann in diesen Wochen durchaus auch auf Geschwindigkeit setzen. „Allerdings nicht über die volle Distanz, das wird nicht gehen“, sagt er. Zumal auch der Gastgeber gerne aufs Gaspedal drückt. „Bietigheim hat ein sehr gutes Tempospiel“, warnt der HSG-Coach seine Truppe vor den Gegenstößen, zu denen die Süddeutschen immer wieder nach Ballgewinnen in der Abwehr starten. Und die Bietigheimer Abwehr, das betont Bültmann, steht im Zusammenspiel mit dem herausragenden Torwart Aron Rafn Edvardsson extrem sicher. „Der vor einem Jahr aus Dänemark geholte Edvardsson war ein Faktor dafür, dass es in Bietigheim schon in der letzten Rückrunde klasse lief“, lobt er.

Bei der HSG stellt sich Rückraumreihe nach den Ausfällen von Verjans und Lutz Heiny nahezu selbst auf: Jens Wiese und Patrick Miedema sollen von Regisseur Alex Terwolbeck in Szene gesetzt werden, als Alternative hat schon in Leutershausen sowie in den jüngsten Trainingseinheiten auch Außenspieler Lasse Seidel immer wieder im rechten Rückraum gespielt. Die lange Reise zur MHP-Arena nach Ludwigsburg macht auch Nachwuchsspieler Lars Bergmann mit. „Die Wechseltaktik kann am Sonntag wichtig werden. Vielleicht kann Lars im Rückraum Wiese oder Miedema kurze Pausen verschaffen. Und auch ein Kurzeinsatz hilft ihm in seiner Entwicklung weiter“, sagt Bültmann, der am Sonntag bis auf die beiden Langzeitverletzten den kompletten Kader zur Verfügung hat. Und deshalb macht sich das Zwei-Städte-Team nicht ohne Mut auf nach Baden-Württemberg: „Wir haben gut trainiert und wissen, dass wir mit unserer personellen Situation umgehen können.“