HSG setzt auch auf Spenden ihrer Zuschauer

Nordhorn. Nach Bekanntgabe der finanziellen Schwierigkeiten Ende vergangener Woche haben die Verantwortlichen der HSG Nordhorn-Lingen viel Zuspruch und überwiegend positive Reaktionen erfahren, die Lage bleibt aber kritisch. „Mit den ersten Tagen sind wir nicht unzufrieden. Es gibt keinen Grund zur Entwarnung“, sagt Geschäftsführer Gerhard Blömers, „wir müssen sehen, dass in den nächsten zwei Wochen noch einiges passiert.“

Wie schon am vergangenen Sonnabend in Lingen wird auch das Heimspiel gegen Ferndorf am Sonntag (17 Uhr) im Nordhorner Euregium von einigen besonderen Aktionen begleitet. So wird die HSG mehrere „Rettungsboxen“ in der Halle aufstellen, in denen die Zuschauer Geld einwerfen können. Damit reagiert der Klub auch auf die Wünsche engagierter Fans. „Wir sind immer wieder gefragt worden, wie auch Privatpersonen der Mannschaft helfen können“, berichtet Geschäftsstellen-Mitarbeiterin Melanie Bültmann. Das gespendete Geld wird auf ein extra eingerichtetes Treuhandkonto eingezahlt, die Grafschafter Volksbank kündigte an, den Gesamtbetrag zu verdoppeln. Zudem kann jeder Handball-Interessierte ab sofort auf das Spendenkonto einzahlen (IBAN DE49280699561112357500). Melanie Bültmann betont: „Die Spenden kommen erst zur Verwendung, wenn die Finanzlücke geschlossen ist. Sollte uns dies leider nicht gelingen, wird das Geld an die Spender zurück überwiesen.“ Die Spenden aus den „Rettungsboxen“ im Euregium Geld kommen in diesem Fall der Jugendarbeit des Hauptvereins HSG Nordhorn zugute.

Fanschals und aktuelle Trikots für 20 Euro

Am Sonntag sind erneut auch die HSG-Handballer im Einsatz, die im Spiel wegen einer Verletzung fehlen. Nicky Verjans und Co. werden – ebenso wie die Mitglieder des Business-Teams – auf den Tribünen Fanschals zum Preis von 20 Euro verkaufen. Auch HSG-Trikots der aktuellen Saison werden zu diesem Preis angeboten. Die Erlöse werden dazu verwendet, die aktuelle Finanzlücke zu stopfen.

Wie berichtet, fehlen der HSG Nordhorn-Lingen 160.000 Euro am Etat der laufenden Saison. Die Marketing-Gesellschaft, die wirtschaftlicher Träger des Bundesliga-Handballs ist, benötigt dringend weitere Finanzspritzen, um die Saison zu Ende spielen zu können. Darüber hinaus fehlen am Budget für die kommende Spielzeit noch etwa 200.000 Euro. Bis Mitte April muss der Nachweis der Absicherung des Defizits über 160.000 Euro zwingend vorliegen. Bis zum 24. März muss die HSG Nordhorn-Lingen GmbH dem Ligaverband HBL eine Stellungnahme zur aktuellen Entwicklung vorlegen. „Es geht jetzt in die heiße Phase“, sagt Blömers.

Direkt nach dem Heimspiel gegen den TuS Ferndorf werden Vertreter der Volksbank sowie weiterer HSG-Sponsoren auf dem Spielfeld über ihre Beweggründe für ihr Engagement und die Bedeutung der HSG für die Region sprechen.