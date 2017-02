HSG schafft die Sensation beim Spitzenreiter

Nordhorn-Lingen gewann am Mittwoch 26:25 beim TuS N-Lübbecke. Für die Gastgeber war es nach 80 erfolgreichen Heimspielen in der 2. Liga die erste Niederlage in eigener Halle. Stark: Torwart Buhrmester und Torjäger Wiese.

fh Nettelstedt. Die HSG Nordhorn-Lingen hat die starke Heimbilanz des TuS N-Lübbecke geknackt und dem Spitzenreiter der 2. Handball-Bundesliga die vierte Saisonniederlage beigebracht. Die Mannschaft von Trainer Heiner Bültmann gewann am Mittwochabend in der Lübbecker Merkur-Arena mit 26:25 (17:13). Dort hatte zuletzt am 20. März 1983 ein Gast-Team beide Punkte geholt, als BW Spandau mit 18:17 die Oberhand behielt. Die HSG entwickelt sich damit in dieser Saison zum Angstgegner der Ostwestfalen, die bereits im Hinspiel mit 28:33 den Kürzeren gezogen hatten.

Nachdem der Vier-Tore-Vorsprung zur Pause bald aufgebraucht war, die HSG bei 20:20 (42.) den Ausgleich hingenommen hatte und bis zum 24:25 (51.) einem Rückstand nachgelaufen war, schafften die Grafschafter in einer aufreibenden Schlussphase noch einmal die Wende. Torhüter Björn Buhrmester schwang sich an früherer Wirkungsstätte zum großen Rückhalt auf und hatte enormen Anteil daran, dass den Nettelstedtern in den letzten zehn Minuten des Spiels kein einziger Treffer mehr gelang. So reichten den Nordhornern zwei Tore von Terwolbeck, um die Partie zu drehen. Erst glich der Spielmacher mit einem Schlagwurf in den Winkel zum 25:25 (52.) aus; dann steuerte er nach einer Durchbruch-Aktion vom Kreis den Siegtreffer zum 26:25-Endstand (59.) bei.

Diesen Erfolg hatte sich die HSG, die ohne die verletzten Leistungsträger Nicky Verjans, Frank Schumann und Lutz Heiny auskommen musste, redlich verdient, hatte sie doch auch dem ersten Abschnitt klar ihren Stempel aufgedrückt. Den 0:1-Rückstand konterten die Gäste mit vier Toren in Folge und bauten diesen Vorsprung über 8:5 (18.) auf 11:6 (22.) aus. An der Vier-Tore-Führung zur Pause hatte Pavel Mickal großen Anteil; der Linksaußen erzielte alle seine fünf Treffer in der ersten Halbzeit, darunter auch zwei verwandelte Siebenmeter. Erfolgreichster Torschütze war am Ende einer, der wie Buhrmester ebenfalls aus Ostwestfalen stammt: Torjäger Jens Wiese entzückte den HSG-Anhang auf der Tribüne mit sieben Toren. Nur der Nettelstedter Ante Kaleb war noch erfolgreicher, konnte aber trotz seiner zehn Tore die Niederlage nicht abwenden und fand in der Schlussphase ebenfalls in Buhrmester seinen Meister: Der wehrte den letzten Wurf des Spiels von Kaleb ab, hielt damit den Sieg fest, der die kleine Nordhorner Fan-Schar in Ekstase versetzte. Und die Spieler mobilisierten die letzten Kräfte, um mit Trainer Bültmann, der sich Mitte der zweiten Halbzeit eine Zeitstrafe abgeholt hatte, ein Jubeltänzchen hinzulegen. „Das war eine tolle Mannschaftsleistung“, schwärmte der Coach, den vor allem die über 60 Minuten starke Abwehrleistung freute, da die Defensive zuletzt Probleme bereitet hatte. Doch auch der Angriff trumpfte auf, vor allem 17 Tore vor der Pause waren aller Ehren wert.