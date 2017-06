HSG: Rooba muss gehen, Poll tritt kürzer

Der auslaufende Vertrag des estnischen Nationalspielers Jürgen Rooba bei der HSG Nordhorn-Lingen wird nicht verlängert. Abwehrspezialist Matthias Poll will in den nächsten Monaten auf den Berufseinstieg konzentrieren.

Nordhorn. Jürgen Rooba wird in der nächsten Saison nicht mehr für die HSG Nordhorn-Lingen in der 2. Handball-Bundesliga spielen. Der zum Saisonende auslaufende Vertrag mit dem estnischen Nationalspieler wurde nicht verlängert. Rooba warf in zwei Spielzeiten für das Zwei-Städteteam bislang 184 Tore, am Sonnabend wird der 27-Jährige nach dem letzten Heimspiel in Lingen gegen die SG Leutershausen (18 Uhr) ebenso verabschiedet wie Asbjörn Madsen.

„Jürgen hat in seiner Zeit bei uns vorbildlich gearbeitet und immer Gas gegeben“, sagt Trainer Heiner Bültmann. Am Ende waren wohl wirtschaftliche Gründe entscheidend für den Abschied. „Ich hätte natürlich gerne jede Position doppelt besetzt, aber das ist nicht möglich. Mit drei Linkshändern auf den beiden Positionen auf der rechten Angriffsseite sind wir gut aufgestellt. Zumal auch Patrick Miedema gezeigt hat, dass er dort spielen kann.“

Auf Rechtsaußen war der erst 17 Jahre alte Jugend-Nationalspieler Yannick Fraatz in seiner ersten Saison bei der HSG bereits regelmäßig zum Einsatz gekommen, zudem hat Kapitän Nicky Verjans auf dieser Position viele Jahre gespielt. Der Niederländer kann aber auch – wie in den vergangenen Jahren bewiesen – aus dem rechten Rückraum angreifen. Genauso wie Zugang Philipp Vorlicek (22), der von den Youngstern des TBV Lemgo kommt, zuletzt aber schon in der Bundesliga-Mannschaft der Ostwestfalen eingesetzt worden ist.

Nach der am Sonnabend zu Ende gehenden Saison wird zudem Matthias Poll kürzer treten. „,Matze‘ wird zunächst nur noch zum erweiterten Kader gehören“, berichtet sein Coach. Dieser Schritt hat vor allem zwei Gründe: Nach seinem dualen Studium fängt der 26-jährige Abwehrspezialist eine Arbeit bei Landwehr in Lohne an und will sich auf den Berufsstart konzentrieren. Zum anderen spielen gesundheitliche Gründe eine Rolle. Nach drei Kreuzbandrissen hat er sich vor dem Spiel in Essen vertreten und seitdem wieder Probleme mit dem Knie. „Er braucht viel Training in Sachen Kraft und Stabilität. Die Saison hat aber gezeigt, dass er derzeit dafür zu wenig Zeit hat“, sagt Bültmann. Ganz abschreiben will er das Eigengewächs der HSG aber nicht: „Ich möchte ihn gerne behalten. Er setzt im Moment nur andere Prioritäten.“