HSG klettert nach 25:22-Sieg auf Platz sechs

Nordhorn. Die HSG Nordhorn-Lingen hat am Sonntag beim 25:22 (13:6) gegen den TV Neuhausen einen höheren Sieg verpasst. Die Mannschaft von Trainer Heiner Bültmann lag vor 1503 Zuschauern im Euregium schon mit acht Toren vorn (22:14/47.). Der komfortable Vorsprung verführte die Gastgeber zur Sorglosigkeit in der Abwehr und hatte sich häufende technische Fehler im Angriff zur Folge. So schmolz der Vorsprung immer mehr zusammen, ohne dass jedoch der Sieg in Gefahr geriet. „Wir hatten nicht mehr diese Galligkeit wie in der ersten Halbzeit und haben hinten und vorne zu viele Fehler gemacht“, sagte Linksaußen Lasse Seidel, der mit neun Toren herausragender Werfer der Partie war. Er und seine Kollegen bewerteten ihre Leistung durchaus selbstkritisch, doch letztlich hatten sie souverän zwei Punkte eingefahren und waren damit auf Tabellenplatz Platz sechs geklettert – ihre bislang beste Platzierung in dieser Saison in der 2. Handball-Bundesliga. Davon können die Neuhauser nur träumen: Die Mannschaft von Trainer Aleksandar Stevic rutschte nach zuletzt nur 1:13 Punkten auf den vorletzten Tabellenplatz ab.

HSG-Keeper Fabian Kaleun zum Spiel gegen den TV Neuhausen Da Stammtorwart Björn Burmester weiter ausfällt springt Fabian Kaleun eindrucksvoll in die Bresche.

Mit einer starken ersten Halbzeit legte die HSG den Grundstein zum neunten Saisonsieg. Die 6:0-Deckung schirmte den eigenen Kreis hermetisch ab; und was dennoch den Weg aufs Tor fand, wurde zumeist eine Beute von Torhüter Fabian Kaleun, der auch im vierten Spiel als Stellvertreter des erkrankten Björn Buhrmester, der zumindest als Zuschauer in der Halle war, eine hervorragende Figur abgab. „Fabi hat ein gutes Spiel gemacht“, lobte Kapitän Nicky Verjans. Die Neuhauser bissen sich an der Nordhorner Defensive die Zähne aus. „Bis zur Pause haben wir nur sechs Tore zugelassen“, rechnete Bültmann nach, „das ist sehr gut.“

Wenn es am ersten Abschnitt etwas zu kritteln gab, dann an der Qualität im Abschluss. „Wir hätten zur Pause deutlicher führen müssen“, dachte Bültmann zum Beispiel an zwei nicht genutzte Gegenstöße von Jürgen Rooba und Luca de Boer.

Doch das gute Niveau konnten die Gastgeber mit zunehmender Spielzeit immer weniger halten. Die Abwehr war nun häufig einen Tick zu langsam, was vor allem Frederic Stüber nutzte; der Neuhauser Kreisläufer, der vor der Pause einmal erfolgreich gewesen war, nutzte seinen Freiraum, um nach dem Wechsel sechs weitere Treffer nachzulegen. Auch im Angriff wurden die Nordhorner immer schludriger; die Folge waren zahlreiche technische Fehler und vergebene Möglichkeiten, zu denen auch zwei Siebenmeter von Seidel und Verjans gehörten, der zumindest den Nachwurf verwandelte. „Nach der klaren Führung waren das ein paar Prozent zu wenig“, rügte Bültmann, der aber auch weiß: „Das passiert im Handball öfter.“ Am Ende zählten allein die zwei Punkte, zumal auch Jens Wiese nach überstandener Krankheit nur eingeschränkt zur Verfügung stand. Doch bei seinen zwei Kurzeinsätzen während der Zeitstrafen von Patrick Miedema steuerte auch der Torjäger noch einen Treffer zum Erfolg bei.