HSG ist beim Tabellenführer nur Außenseiter

Am 20. März 1993 haben die Handballer des TuS-N-Lübbecke zum letzten Mal ein Zweitliga-Heimspiel verloren. Damit die HSG Nordhorn-Lingen am Mittwoch den Tabellenführer besiegen kann, muss für sie alles optimal laufen.

Nordhorn. Kein Geringerer als Stephan Kretzschmar stand für Blau-Weiß Spandau auf dem Feld, als der Handball-Zweitligist am 24. Spieltag der Saison 1992/93 in der Lübbecker Kreissporthalle mit 18:17 gewann. „Kretzsche“ startete kurz danach in Gummersbach eine famose Karriere, der Spandauer Klub hingegen änderte erst seinen Namen, fusionierte später und löste sich schließlich 2000 auf. Und der TuS N-Lübbecke? Er verlor seitdem zumindest in der 2. Liga kein einziges Heimspiel mehr. Unglaubliche 80 Zweitliga-Spiele ohne Niederlage in eigener Halle zählen die Statistiker für die Ostwestfalen, seit dem Herbst 2001 (24:24 gegen Varel) gelangen – nur für die 2. Liga gerechnet – sogar 61 Siege. Am Mittwoch nun gastiert die HSG Nordhorn-Lingen um 19 Uhr in der längst modernisierten Merkur-Arena. „Die Rollen sind klar verteilt. Wir sind kompletter Außenseiter“, sagt Trainer Heiner Bültmann.

Seine Einschätzung liegt jedoch weniger in der Historie begründet als vielmehr in der aktuellen Qualität des Liga-Primus – und der personellen Situation bei der HSG. Abwehrchef Frank Schumann ist die ganze Woche noch krank geschrieben, Lutz Heiny fehlt weiter und auch Kapitän Nicky Verjans verpasst den Auftritt bei dem Verein, für den er zwischen 2010 und 2012 spielte. „Das ist ganz ärgerlich, denn für mich, aber auch für Jens Wiese und Björn Buhrmester ist es natürlich ein ganz besonderes Spiel in Lübbecke. Da hätte ich große Lust, dabei zu sein“, sagt der Niederländer.

Zweieinhalb Wochen nach seiner Knieverletzung trainiert Verjans wieder im Kraftraum, seit dieser Woche sitzt er auch wieder auf dem Ergometer. „Nur an Handball ist die nächsten drei Wochen noch nicht zu denken. Das Knie ist sehr instabil“, sagt er.

Beim 33:28-Coup der HSG im Hinspiel im Euregium warf Verjans sieben Tore, auch die ehemaligen Nettelstedter Wiese und Buhrmester drehten richtig auf: „Buhrmi“ nagelte das Tor zu, Wiese überragte mit zwölf Toren. „Da lief fast alles optimal“ erinnert sich Bültmann an den 11. September, „das Spiel hat aber gezeigt, dass es auch gegen Lübbecke Möglichkeiten gibt.“ Natürlich sind die Voraussetzungen jetzt andere: Während die Gastgeber einen ebenso großen wie namhaften Kader zur Verfügung haben, benötigt die HSG angesichts der Ausfälle wie schon am Freitag gegen Eisenach wieder die Mithilfe von Nils Meyer.

Der eigentlich schon in den sportlichen Ruhestand verabschiedete Spielmacher reist als Backup für die Nordhorner Rückraum-Reihe mit nach Lübbecke. Gegen Eisenach schickte ihn Bültmann aufs Feld, als Patrick Miedema eine Zeitstrafe verbüßte – und Meyer fügte sich mit einem Tor gleich mal gut ein. „Nils kennt alle Abläufe, er braucht keine große Eingewöhnung“, sagt Bültmann. Auch deshalb sagt sein Kapitän Verjans: „In Bietigheim haben wir gezeigt, was wir können. Vielleicht schaffen wir ja eine Überraschung.“