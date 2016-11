HSG: Großer Jubel nach dramatischer Schlussphase

Wilhelmshaven. Das war spannend: In einer dramatischen Schlussphase haben sich die Handballer der HSG Nordhorn-Lingen beim Wilhelmshavener HV durchgesetzt. Die Mannschaft von Trainer Heiner Bültmann siegte am Sonnabend mit 30:29 (14:11) – auch weil Torwart Björn Buhrmester in der Schlusssekunde den letzten Wurf der Gastgeber parierte. Tobias Schwolow war noch einmal aus zwölf Metern zum Abschluss gekommen, nachdem Nordhorns Jens Wiese sechs Sekunden vor dem Ende einen HSG-Angriff in Zeitnot abschließen musste, das 31. Tor und damit die Entscheidung aber verpasste. „Das war noch mal spannend. ,Buhrmis‘ Parade war noch mal spektakulär“, pustete Bültmann nach dem Niedersachsen-Derby durch. Sein erstes Saisonspiel nach langer Verletzung bestritt Frank Schumann, der in der zweiten Halbzeit in Unterzahl-Situationen die Abwehr stabilisierte.

Im Angriff zeigten die HSG-Handballer von Beginn an eine gute Leistung, nur die Abwehr ließ in den ersten Minuten zu viele Gegentore über den Kreis zu. Der WHV führte in der 17. Minute mit 10:8, dann aber machte die Nordhorner Deckung um die starken Innenblocker Luca de Boer und Asbjörn Madsen den Weg zum HSG-Tor weitgehend zu. Die Folge: Die HSG drehte mit fünf Treffern in Folge die Partie und lag zur Pause mit 14:11 vorne. Wilhelmshaven warf bis zur Pause nur noch ein Tor. „Das war stark von uns“, lobte Bültmann.

Das gleiche Bild zeigte sich den vielen mitgereisten HSG-Fans zunächst im zweiten Durchgang, dann aber brachten ab der 38. MInute einige Zeitstrafen die HSG aus dem Rhythmus. Die Gastgeber, unterstützt von ihrem lautstarken Publikum in der Nordfrost-Arena, bekamen die zweite Luft. Neun Minuten vor Schluss hatten sie bei 25:25 wieder ausgeglichen, doch dann konterte die HSG mit drei Toren in Folge. Der WHV stellte früh auf eine Manndeckung um, die HSG hielt kämpferisch stark dagegen. Eine Vorentscheidung fiel, als der starke Patrick Miedema 70 Sekunden vor dem Ende mit seinem neunten Treffer des Abends das 30:27 erzielte. Doch nach zwei weiteren Gegentreffern mussten er und seine Teamkollegen noch einmal mächtig zittern, ehe sie mit ihrem Fan-Anhang den Derbysieg feiern konnten.